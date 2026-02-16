Precio del dólar en Perú HOY, lunes 16 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, lunes 16 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 16 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,340 la compra y S/3,360 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 16 de febrero?

BBVA

Compra: S/3.287

Venta: S/3.421

Scotiabank

Compra: S/3.310

Venta: S/3.448

Banco de la Nación