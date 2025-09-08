El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ordenó a este lunes a los venezolanos a prepararse en “todos los frentes” ante el despliegue militar de Armada estadounidense en el Caribe. Cabello también amenazó a quienes hacen la vida dentro del país como “caballos de Troya” que su destino será el “destino de los enemigos de la patria”.

“Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas, debe estar el pueblo preparado”, manifestó el ministro del régimen chavista en rueda de prensa.

El régimen de Maduro en alerta

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen, también se pronunció y afirmó que el país permanece en alerta sin tener miedo ante el despliegue militar de Estados Unidos en Caribe, lo que para Caracas representa un intento de provocar un cambio de “régimen”, aunque el Gobierno de Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

“Todo el despliegue apuntando a Venezuela de buque destructores, del empleo de drones, del empleo de helicópteros levantados desde las mismas cubiertas de los buques. Todo eso lo estamos observando desde aquí desde Venezuela”, manifestó el Padrino.

Maduro ordena la movilización de tropas en sus fronteras

Nicolás Maduro anunció el despliegue de 25.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las zonas fronterizas con Colombia y en la costa caribeña del país. Su objetivo es defender la soberanía, fortalecer la seguridad y luchar por la paz. Las operaciones comprenden la frontera colombo-venezolana, el litoral caribeño y regiones identificadas como corredores del narcotráfico, como la Sierra de Perijá y la península de Paraguaná.

“He ordenado el despliegue de 25 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa FANB para reforzar las operaciones de las Unidades de Reacción Rápida en la Zona Binacional de Paz con Colombia y en la fachada caribeña”, expresó a través de sus redes sociales.

El despliegue estadounidense en el caribe

Estados Unidos aumentó las tensiones al designar oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista, relacionándolo de manera directa con Nicolás Maduro. Asimismo, aumentó a US$50 millones la recompensa por información que permita su captura, al acusarlo de infringir las leyes estadounidenses en materia de narcotráfico.

Aunque Venezuela afirmó contar con el material humano necesario para responder a eventuales ataques de Estados Unidos, expertos consideran que el país no dispone de tal cantidad de efectivos. Además, advierten que las tropas activas carecen de la preparación adecuada y de la logística requerida para ejecutar un despliegue a gran escala, considerando el contexto actual del país.