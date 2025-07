¿A qué país corresponde el código telefónico +234? Descubre todo sobre este prefijo

El código telefónico +234 corresponde a Nigeria, un país ubicado en África Occidental. Sin embargo, este prefijo ha cobrado relevancia en los últimos años debido a las constantes denuncias sobre estafas y extorsiones vinculadas a llamadas provenientes de números desconocidos con este código.

Estas llamadas suelen ser un intento de obtener información persona y bancaria o extorsionar a las víctimas. Conocer cómo identificar y evitar estos contactos es vital para proteger nuestra información y seguridad financiera. A continuación, te ofrecemos detalles sobre el origen de este código y qué hacer si te encuentras con una llamada sospechosa.

Código +234: de dónde es y cómo bloquearlo

El código de área +234 pertenece a Nigeria, un país que ha sido vinculado en varias ocasiones con fraudes telefónicos internacionales. Las autoridades han advertido sobre el aumento de estafas relacionadas con este prefijo, siendo especialmente uno de los casos más comunes la extorsión o el robo de información bancaria.

Los delincuentes que utilizan este código suelen hacer llamadas de forma aleatoria a números internacionales, brindando información engañosa a las personas sobre premios, herencias o servicios falsos. En este sentido, la Guardia Civil y otras entidades de seguridad han señalado este código como uno de los más peligrosos y han recomendado a los usuarios evitar responder a estas llamadas.

Es importante saber que las llamadas internacionales de números desconocidos con el código +234 son una de las modalidades más comunes de fraude en la actualidad. Muchas veces, la simple acción de contestar la llamada puede llevarte a ser víctima de fraudes. Por esta razón, es esencial estar informado sobre cómo protegerse y bloquear este tipo de números.

Cómo bloquear estos números

Para evitar caer en las estafas, lo que debe hacerse es no responder a las llamadas con el código +234. Sin embargo, si ya has recibido una llamada sospechosa, lo recomendable es bloquear ese número específico y puedes hacerlo directamente desde tu teléfono móvil. No obstante, el riesgo persiste, ya que los estafadores pueden utilizar distintos números, lo que hace que el bloqueo manual sea una tarea tediosa.

Para una solución más efectiva, existen aplicaciones para gestionar y bloquear llamadas que pueden identificar números peligrosos de forma automática. Aplicaciones como Call Blocker, Hiya o Call ID permiten filtrar y bloquear las llamadas de estafadores y protegerte de futuros intentos. Estas aplicaciones son fáciles de instalar y ofrecen mayor seguridad al evitar que respondas llamadas fraudulentas.