Estados Unidos: tribunal falla a favor de seguir con emisión de pasaportes con la opción de género 'X'

En enero de 2025, Donald Trump ordenó dejar de emitir pasaportes y documentos oficiales con opción de género 'X'. | Foto: AFP

Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos confirmó un fallo de una instancia inferior que ordena al gobierno del presidente Donald Trump reanudar la emisión de pasaportes con la opción de género ‘X’, los cuáles eran usados por miles de personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+.

En enero de 2025, el mandatario estadounidense emitió una orden ejecutiva según la cual solo se reconocerían dos géneros: masculino y femenino. Esto puso fin a las políticas oficiales que reconocían un tercer género en los pasaportes, identificado con una 'X'.

¿Qué decidió el tribunal de apelaciones?

Quizás no lo sepas, pero en junio de 2025, una jueza de distrito ordenó al Departamento de Estado que reanudara la emisión de pasaportes con la opción "X" para las personas transgénero y no binarias que fueron afectadas por el cambio de política.

La administración de Donald Trump presentó una solicitud para suspender la orden de la jueza; sin embargo, un panel de tres jueces de un tribunal de apelaciones negó la petición y confirmó el fallo favorable a la emisión de pasaportes con la opción de género "X".

Los magistrados del Tribunal de apelaciones estuvieron de acuerdo con las conclusiones del tribunal inferior que aseguró que las personas afectadas por el cambio "sufrirán una variedad de daños inmediatos e irreparables" por la aplicación de la política.

Como se recuerda, el primer pasaporte estadounidense con el género "X" fue emitido en octubre de 2021 por el Departamento de Estado, que especificó que la casilla "X" estaba reservada para "personas no binarias e intersexuales" y, en general, para quienes no se identifican con los criterios de género propuestos previamente.

No obstante, durante su campaña electoral, Donald Trump prometió poner fin a lo que él llama la ‘locura transgénero’ en Estados Unidos. En enero de 2025, emitió una orden ejecutiva que elimina el marcador de género ‘X’ en pasaportes y documentos oficiales del país.