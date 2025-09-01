Nestlé despide a su CEO tras mantener una relación no informada con una de sus trabajadoras

Laurent Freixe fue despedido de su cargo como director ejecutivo de Nestlé, la reconocida compañía de alimentos. Tras apenas un año en el puesto, el ejecutivo fue apartado de sus labores debido a un relación no informada con una de sus trabajadoras, lo que representa una violación del código de la empresa.

En un comunicado, el gigante suizo informó que quien tomaría el cargo seria Phillip Navratil, quien ya cuenta con una carrera hecha en la empresa. "Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé", dice el comunicado. Hasta el momento, no se ha revelado más sobre esta relación que terminó en despedido.

¿Cómo descubrieron la relación prohibida entre el CEO de Nestlé y una trabajadora?

Según el comunicado oficial de Nestlé, se realizó una investigación supervisada por el propio director, Paul Bulcke, y el director independiente principal, Pablo Isla. Además, se habría incluido a un asesor externo para ayudar en el proceso. El mismo reveló que Laurent Freixe, CEO de la compañía, mantenía una relación romántica con una subordinada directa. Esta situación representaba una violación al código de conducta.

Freixe fue elegido como CEO hace solo unos meses. Su llegada fue debido a la salida de Mark Schneider, quien llevaba muchos años en el puesto. Se había registrado una caída del 40% en las acciones de Nestlé en el 2022, por lo que la llegada de Laurent buscaba arreglar dicho déficit. Tanto él como Schneider son los dos únicos directores ejecutivos externos que trabajaron para la compañía.

Philipp Navratil será el nuevo CEO que reemplazará a Fraixe tras su salida. Foto: Nestlé

¿Quién reemplazará a Fraixe tras su salida de Nestlé?

Con efecto inmediato, Philipp Navratil, fue elegido como el sucesor de Freixe tras su despido. El nuevo CEO cuenta con muchos años de experiencia en la empresa, a la que ingresó en el 2001. En su tiempo en la compañía, fue vicepresidente sénior y director de la Unidad Estratégica de Negocios de Café, que supervisaba la línea de Nescafé y Starbucks.

Otros de los logros de Navratil en la empresa fue la de ser gerente de país en Honduras en el 2009, así como liderar el negocio del café y bebidas en México. Este año se habría incorporado al consejo ejecutivo de Nestlé. Hasta el momento, Freixe no ha brindado declaración alguna sobre su salida, ni se ha revelado la identidad de la mujer involucrada. Asimismo, tampoco se sabe si ella también fue separada de la compañía.