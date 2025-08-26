¿Qué eran las 'Mac clones' y por qué Steve Jobs las odiaba tanto? Así logró acabar con ellas

En 1985, Apple cometió uno de los errores más graves de su historia: despedir a Steve Jobs, su legendario fundador, tras fuertes tensiones con la junta directiva y el entonces CEO John Sculley. A partir de ese entonces, la compañía de la manzana mordida empezó a tomar muchas decisiones equivocadas que estuvieron a punto de llevarla a la bancarrota.

Para evitar la quiebra, Apple vuelve a contratar a Steve Jobs en 1997 y le otorga el cargo de director ejecutivo. Desde entonces, el excéntrico empresario empezó a aplicar una estrategia para devolverle el liderazgo a la compañía. Sin embargo, debía corregir varios errores cometidos en su ausencia. Uno de los más graves era la existencia de las Mac clones.

¿Qué eran las 'Mac Clones' y por qué Steve Jobs las detestaba?

En la actualidad, existen muchos clones de iPhone que se venden por internet, es decir, celulares chinos que imitan la apariencia de un Apple, pero carecen de su software y hardware. Muchos creerían que los ‘Mac clones’ eran lo mismo, simples copias 'pirata' que simulaban ser una Macintosh; sin embargo, en realidad eran todo lo contrario.

Como mencionamos, tras el despido de Steve Jobs, Apple atravesó una dura crisis que la llevó a realizar alianzas con varias compañías como Power Computing, UMAX, Motorola y DayStar Digital. Gracias a estos acuerdos, las empresas tenían autorización de usar Mac OS, el sistema operativo de las Macintosh, en sus propias computadoras.

Así nacieron las ‘Mac clones’, como se conocían popularmente estas computadoras. Lo que Apple no previó fue que licenciar Mac OS a otras compañías resultaría menos rentable de lo esperado, ya que estos equipos no solo eran más económicos que las Macintosh originales, sino que, en muchos casos, también más potentes y con mejor hardware.

En aquel entonces, Apple no era el gigante tecnológico que es hoy y no tenía tantos fanáticos. Por eso, muchos usuarios se sintieron atraídos por los ‘Mac clones’, que ofrecían el mismo sistema operativo de las Macintosh oficiales, pero con mejor rendimiento. Sin embargo, el regreso de Steve Jobs trajo consigo la solución a este problema.

¿Cómo Apple logró deshacerse de todas las 'Mac Clones'?

Cuando Steve Jobs volvió a Apple, empezó a cancelar proyectos fallidos que drenaban recursos de la empresa. Entre ellos estaba el acuerdo con Power Computing y otros fabricantes de "Mac clones". Por ese motivo, en agosto de 1997 presentó Mac OS 8, un sistema operativo que sería exclusivo de las Macintosh, las computadoras de su compañía.

Según el fundador de Apple, las licencias concedidas solo cubrían la versión 7.x, así que las "Mac clones" no podían usar este nuevo software. Este anuncio enojó a Joel Kocher, CEO de Power Computing en ese entonces, quien amenazó con demandar por incumplimiento de contrato, sin imaginar la jugada que Steve Jobs tenía preparada.

Tras el lanzamiento de Mac OS 8, Steve Jobs acudió a las oficinas de Power Computing con una propuesta que no podían rechazar: comprar toda su división encargada de fabricar los Mac clones. El fundador de Apple ofreció 100 millones de dólares, de los cuales 10 millones serían en efectivo y el resto en acciones de la compañía.

Power Computing aceptó la propuesta y así empezó la desaparición de las ‘Mac clones’ del mercado. Con la compra de toda la división, Apple se convirtió en el nuevo jefe de sus ingenieros, equipos de ventas y marketing, además de quedarse con su sistema de comercio online, que más adelante evolucionaría en la Apple Store en línea.

Aunque varios ejecutivos de Apple no estaban de acuerdo con la compra de Power Computing, Steve Jobs los convenció con un argumento sólido: desde que se licenció Mac OS, la compañía había perdido el 20% de sus ventas. Además, no era rentable recibir apenas 50 dólares por cada Mac clon vendida, cuando podían ganar mucho más vendiendo una Macintosh.