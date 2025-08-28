Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha para jefes de familia y cómo recibir el monto en el Sistema Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/Patria

El régimen de Nicolás Maduro prepara la acreditación del Bono Único Familiar de septiembre 2025 mediante el Sistema Patria de Venezuela. Este apoyo económico está destinado a los hogares registrados en el sistema que ya formaban parte del Programa de Protección Social y cuyo monto les servirá como un ingreso extra para afrontar la crisis que azota al país llanero.

En esta nota te mostramos los pasos necesarios para acceder al beneficio dirigido a jefes y jefas de familia, así como la fecha estimada en la que será depositado en todo el territorio venezolano y el monto fijo.

Bono Único Familiar, septiembre 2025: ¿cuándo llegará el pago vía Sistema Patria?

El Bono Único Familiar se estaría pagando entre el lunes 1 y el viernes 5 de septiembre, tomando como referencia las fechas en las que fue entregado durante meses pasados en Venezuela.

Cabe recordar que este pago reúne una serie de subsidios de la patria antiguos como el Bono Hogares de la Patria, Economía Familiar, 100% Escolaridad, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y los dos bonos especiales.

¿Cuál es el monto del Bono Único Familiar de septiembre 2025 en Venezuela?

Los beneficiarios del Bono Único Familiar de septiembre esperan que el monto sea igual o mayor a 1.890 bolívares, que fue el valor económico que recibió el subsidio en agosto. A su vez, la cantidad deberá equivaler a 15 dólares indexados.

Con este pago se inaugurará el séptimo mes de depósito hechos por la administración de Nicolás Maduro.

¿Cómo recibir el Bono Único Familiar?

Para recibir el Bono Único Familiar de septiembre 2025, así como todos los subsidios de Venezuela, es importante que sigas con exactitud esta serie de pasos que te permitirá hacerte con el dinero que ingrese en tu cuenta del Sistema Patria:

Inicia sesión en la Plataforma Patria.

Ve a 'monedero' y luego a 'retiro de fondos'.

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Clic en el botón 'continuar' y después en 'aceptar'.

Una vez realizado este proceso, el propio sistema te mostrará que la operación se realizó de forma exitosa y podrás acercarte a cualquier agencia del banco, donde se solicitó el retiro, y acceder al dinero de los bonos.