Un caso reciente de acoso escolar ocurrido en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, en Colombia, ha generado gran inquietud en la comunidad educativa. Esto fue a raíz de un menor se intoxicara con cloro en una escuela de la zona.

De acuerdo con informes de medios locales, el hecho ocurrió cuando un niño de 12 años, quien sufría bullying y hostigamiento por parte de sus compañeros, llevó dos termos de agua al colegio. Uno de estos contenía cloro, lo que derivó en una situación grave para un compañero de aula.

Niño se intoxica tras beber cloro que llevó su compañero de clase

El niño que sufrió la intoxicación tomó del termo con cloro y, al instante, empezó a vomitar y sentirse mal. Fue necesario trasladarlo rápidamente en ambulancia a un centro médico.“Cuando mi sobrino le pidió un poco de agua, él le dijo que se la tomara. Apenas lo hizo comenzó a vomitar. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero el riesgo fue enorme”, comentó Karen Crespo, tía del niño afectado.

Además, Karen explicó que el estudiante que trajo cloro, quien sufría constantemente de bullying, había pensado usar veneno para ratas. “Él mismo confesó que quería echarle veneno porque siempre le cogían el agua y lo molestaban, pero como no lo consiguió, usó cloro. Hoy estamos contando el cuento de milagro”, indicó.

Padres de menor implicado se reunirán con la dirección del colegio

La dirección del colegio ha convocado a los padres del estudiante involucrado para este martes 26 de agosto, con la intención de aclarar lo sucedido y comprender las razones del menor. "Queremos escuchar a la madre y entender qué fue lo que pasó", comentó la coordinadora del colegio, quien aseguró que no había informes previos de acoso escolar hacia el niño.

Sin embargo, esta versión es contraria de la que presentan los familiares de la víctima, quienes afirmaron que el niño había dicho que lo hostigaban y que le quitaban sus pertenencias: "La coordinadora dice que no tenía reportes, pero el niño decía que sí lo molestaban. Entonces hay un contraste que preocupa", señaló Crespo.

Aumento de acoso escolar en el área metropolitana de Barranquilla

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Educación del Atlántico, en 2024 se registraron más de 300 casos de bullying en escuelas de Soledad, Malambo y Barranquilla, siendo el acoso verbal y la intimidación física las formas más frecuentes.

En el municipio de Soledad, varios líderes comunitarios han señalado que el problema se intensifica debido a la falta de orientadores escolares y el exceso de estudiantes en las aulas, lo cual dificulta el apoyo adecuado a los niños.

Asimismo, los padres consultados insisten en que el último incidente debe servir como una señal para fortalecer los protocolos de convivencia escolar. "El niño no intentaba hacer daño a propósito, pero lo que hizo refleja la desesperación de un menor que está siendo acosado. Es crucial escucharlos más y actuar antes de que sea demasiado tarde", sostuvieron.