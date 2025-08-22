HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Noticias Pagos MPPE HOY, 22 de agosto: información del Bono Guerra Económica para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

El cronograma de pagos del MPPE correspondiente a agosto de 2025 sigue en curso. Mientras algunos docentes ya reciben el Bono de Guerra, otros aún esperan el depósito correspondiente a la segunda quincena.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

En agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará la entrega de pagos destinados a su equipo de trabajo. Docentes y demás empleados del sistema educativo en Venezuela serán beneficiados con el Bono de Guerra, sus quincenas habituales y el Cestaticket.

Asimismo, el Gobierno contempla la incorporación de nuevos apoyos económicos, con el objetivo de brindar respaldo a todos los trabajadores del sector, sin distinción en su modalidad de contratación.

PUEDES VER: Gran noticia del Ministerio de Educación para los jubilados agosto 2025: consulta el nuevo listado y si cobras el bono de Guerra del MPPE

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación para agosto 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto otorgar el Bono de Guerra a todo el personal del sector educativo, incluyendo a trabajadores activos y jubilados. Además, se anticipa que en todo el territorio nacional se efectúe el depósito del Cestaticket, junto con el pago correspondiente a la primera quincena de agosto.

  • Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (se pagó el jueves 14 de agosto)
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (se pagó el lunes 18 de agosto)
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena.
Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para docentes activos. Foto: Pagos MPPE

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para docentes activos. Foto: Pagos MPPE

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) anunció que el Bono Especial de Vacaciones para los docentes tiene un valor de 6.160 bolívares, correspondiente a 60 días de sueldo integral.

Este beneficio será depositado en la primera quincena de julio para los maestros y trabajadores obreros del sector educativo, mientras que el personal administrativo lo percibirá en la fecha asignada conforme a las condiciones de su beneficio.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
