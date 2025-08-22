Noticias Pagos MPPE HOY, 22 de agosto: información del Bono Guerra Económica para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

En agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará la entrega de pagos destinados a su equipo de trabajo. Docentes y demás empleados del sistema educativo en Venezuela serán beneficiados con el Bono de Guerra, sus quincenas habituales y el Cestaticket.

Asimismo, el Gobierno contempla la incorporación de nuevos apoyos económicos, con el objetivo de brindar respaldo a todos los trabajadores del sector, sin distinción en su modalidad de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación para agosto 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto otorgar el Bono de Guerra a todo el personal del sector educativo, incluyendo a trabajadores activos y jubilados. Además, se anticipa que en todo el territorio nacional se efectúe el depósito del Cestaticket, junto con el pago correspondiente a la primera quincena de agosto.

Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (se pagó el jueves 14 de agosto)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (se pagó el lunes 18 de agosto)

Cestaticket

Segunda Quincena.

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para docentes activos. Foto: Pagos MPPE

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) anunció que el Bono Especial de Vacaciones para los docentes tiene un valor de 6.160 bolívares, correspondiente a 60 días de sueldo integral.

Este beneficio será depositado en la primera quincena de julio para los maestros y trabajadores obreros del sector educativo, mientras que el personal administrativo lo percibirá en la fecha asignada conforme a las condiciones de su beneficio.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?