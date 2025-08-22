Ya pagaron el Bono de Guerra HOY, 22 de agosto: cronograma de depósito, montos con aumento oficial y beneficiarios vía Sistema Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha comenzado a entregar el Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025. Este subsidio se deposita mediante el Sistema Patria y está destinado a los distintos sectores beneficiarios. Aún queda por conocerse la fecha específica de pago para los pensionados.

En este artículo te compartimos los últimos datos disponibles sobre los montos aprobados, el calendario de pagos y los requisitos para acceder al beneficio.

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

La distribución del Bono de Guerra de agosto de 2025 ya está en marcha. Este apoyo económico se ha asignado, como es habitual, a los tres grupos designados por el Gobierno, siguiendo el esquema oficial de pagos. Conoce cómo fue la entrega, según el cronograma establecido:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 14 de agosto (con Cestaticket)

jueves 14 de agosto (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto (sin Cestaticket)

lunes 18 de agosto (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

El presidente Nicolás Maduro aprobó un nuevo ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica otorgado a través del Sistema Patria a los tres sectores beneficiados. La modificación responde al sistema de indexación vigente. A continuación, conoce las cifras establecidas para agosto de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 120 dólares indexados o 16.080 bolívares

recibieron 120 dólares indexados o 16.080 bolívares Jubilados: recibieron 112 dólares indexados o 15.008 bolívares

recibieron 112 dólares indexados o 15.008 bolívares Pensionados: recibieron 50 dólares indexados o 6.700 bolívares

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".