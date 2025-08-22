HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Datos LR

Ya pagaron el Bono de Guerra HOY, 22 de agosto: cronograma de depósito, montos con aumento oficial y beneficiarios vía Sistema Patria

Consulta todos los detalles del Bono de Guerra de agosto 2025: entérate de las fechas de pago, los montos asignados y el cronograma oficial difundido por el Sistema Patria, que continúa utilizando el mismo esquema de distribución implementado en julio.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha comenzado a entregar el Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025. Este subsidio se deposita mediante el Sistema Patria y está destinado a los distintos sectores beneficiarios. Aún queda por conocerse la fecha específica de pago para los pensionados.

En este artículo te compartimos los últimos datos disponibles sobre los montos aprobados, el calendario de pagos y los requisitos para acceder al beneficio.

PUEDES VER: Cronograma de pagos del IVSS en agosto 2025: cuándo depositan los bonos para pensionados y quienes cobran

lr.pe

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

La distribución del Bono de Guerra de agosto de 2025 ya está en marcha. Este apoyo económico se ha asignado, como es habitual, a los tres grupos designados por el Gobierno, siguiendo el esquema oficial de pagos. Conoce cómo fue la entrega, según el cronograma establecido:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 14 de agosto (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.
Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

El presidente Nicolás Maduro aprobó un nuevo ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica otorgado a través del Sistema Patria a los tres sectores beneficiados. La modificación responde al sistema de indexación vigente. A continuación, conoce las cifras establecidas para agosto de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 120 dólares indexados o 16.080 bolívares
  • Jubilados: recibieron 112 dólares indexados o 15.008 bolívares
  • Pensionados: recibieron 50 dólares indexados o 6.700 bolívares

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
El grupo beneficiario que cobrará un bono patria de más de 9.000 bolívares en agosto 2025: fecha y cómo activarlo en Venezuela

El grupo beneficiario que cobrará un bono patria de más de 9.000 bolívares en agosto 2025: fecha y cómo activarlo en Venezuela

LEER MÁS
Bonos de 16.080 y 15.008 bolívares confirmados en agosto 2025: pagos CON AUMENTO para grupos vulnerables del Sistema Patria

Bonos de 16.080 y 15.008 bolívares confirmados en agosto 2025: pagos CON AUMENTO para grupos vulnerables del Sistema Patria

LEER MÁS
Las razones por las que el bono patria de 708,80 bolívares no está activo en tu cuenta: nuevo pago de agosto 2025 ya llegó

Las razones por las que el bono patria de 708,80 bolívares no está activo en tu cuenta: nuevo pago de agosto 2025 ya llegó

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

LEER MÁS
La fórmula matemática para calcular cuándo metros tiene 1 milla: es utilizada en Estados Unidos como unidad de medición

La fórmula matemática para calcular cuándo metros tiene 1 milla: es utilizada en Estados Unidos como unidad de medición

LEER MÁS
La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

LEER MÁS
¿Cómo hallar la mitad de dos más dos? Aplica esta fórmula matemática para resolver este curioso acertijo

¿Cómo hallar la mitad de dos más dos? Aplica esta fórmula matemática para resolver este curioso acertijo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Datos LR

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

La fórmula matemática para calcular cuándo metros tiene 1 milla: es utilizada en Estados Unidos como unidad de medición

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota