HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

El caso trágico de la casa hogar que dejó morir a 41 niñas en un incendio en Guatemala llega a la etapa final del juicio

Después de casi 8 años del incendio del refugio estatal 'Hogar Seguro Virgen de la Asunción', en Guatemala, siete exfuncionarios enfrentan la última audiencia del juicio por el fallecimiento de 41 menores de edad.

Siete exfuncionarios enfrentan la última audiencia en el juicio por la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio en el 2017.
Siete exfuncionarios enfrentan la última audiencia en el juicio por la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio en el 2017. | Foto: PBI Guatemala

Un tribunal de Guatemala inició este martes la última audiencia del juicio contra siete exfuncionarios por la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio estatal en 2017, una tragedia que conmocionó al país.

Las niñas y adolescentes murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017, en el Día Internacional de la Mujer, durante una protesta en la que denunciaban malos tratos y explotación sexual en el centro, según la investigación.

PUEDES VER: Cinco guatemaltecos murieron en motín en cárcel de México

lr.pe

¿Qué pasó en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción? 

Las menores incendiaron colchonetas en el salón donde estaban encerradas luego de que intentaran escapar, pero el fuego se descontroló y no pudieron salir porque la puerta estaba bajo llave.

La jueza Ingrid Cifuentes abrió la audiencia en que debe escuchar las peticiones finales de los juzgados por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, entre otros delitos, y podría dictar sentencia este martes o fijar otra fecha para anunciar el fallo.

Los siete exfuncionarios permanecen bajo arresto domiciliario.

"Esperamos que esta sentencia sea condenatoria (...) y se pueda determinar la responsabilidad del Estado", dijo a la AFP la coordinadora de la ONG Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios, querellante en el juicio iniciado en enero de 2024.

PUEDES VER: Menor asesina con arma blanca a su profesor de 72 años al salir de su colegio en Guatemala

lr.pe

Justicia para las 41 niñas que murieron en el incendio del 'Hogar Seguro Virgen de la Asunción' en Guatemala

Barrios confía en que la sentencia sea una "garantía de no repetición" de estos hechos y que las 15 sobrevivientes y las familiares de las 41 fallecidas reciban "medidas de reparación" adecuadas.

La Fiscalía solicitó en mayo penas de 131 años de prisión contra el extitular de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, y para el exdirector del albergue, Santos Torres.

La Fiscalía pidió 126 años de cárcel para el exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores, y la exjefa de la unidad de protección del centro, Brenda Chamán. Para los expolicías Lucinda Marroquín y Luis Pérez requirió 122 y 117 años, respectivamente.

En tanto, para la exfuncionaria de la oficina estatal de derechos humanos, Gloria Castro, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión.

"¿Qué hubo en el corazón de estas personas para no escuchar el grito de ayuda, para no abrir la puerta cuando nosotros les estábamos pidiendo el auxilio?", declaró a finales de julio ante el tribunal Emelin Del Cid, una de las sobrevivientes.

La activista Rosa Gallardo, quien resguarda un altar en honor a las víctimas en la plaza central de la capital guatemalteca, dijo a la AFP que una condena sentaría un "precedente histórico" para el país.

Notas relacionadas
Cinco guatemaltecos murieron en motín en cárcel de México

Cinco guatemaltecos murieron en motín en cárcel de México

LEER MÁS
Menor asesina con arma blanca a su profesor de 72 años al salir de su colegio en Guatemala

Menor asesina con arma blanca a su profesor de 72 años al salir de su colegio en Guatemala

LEER MÁS
Conmoción en Guatemala: mujer muere junto a su perrito durante fuerte sismo

Conmoción en Guatemala: mujer muere junto a su perrito durante fuerte sismo

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magnicidio de Miguel Uribe Turbay sigue cadena de violencia en su familia

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay sigue cadena de violencia en su familia

LEER MÁS
Mujer iraní de 58 años mató a 11 de sus esposos para quedarse con sus riquezas: ahora puede enfrentar la pena de muerte

Mujer iraní de 58 años mató a 11 de sus esposos para quedarse con sus riquezas: ahora puede enfrentar la pena de muerte

LEER MÁS
Nicolás Maduro lanza dura amenaza contra el Gobierno de Trump: "Es el inicio del final del imperio estadounidense"

Nicolás Maduro lanza dura amenaza contra el Gobierno de Trump: "Es el inicio del final del imperio estadounidense"

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Gobierno de Trump anunciará nuevas acciones contra Maduro pronto: "El pueblo venezolano tiene que reclamar su libertad"

Gobierno de Trump anunciará nuevas acciones contra Maduro pronto: "El pueblo venezolano tiene que reclamar su libertad"

LEER MÁS
Samuel Doria, el multimillonario que busca ser presidente de Bolivia y promete ser "todo lo contrario" a Evo Morales

Samuel Doria, el multimillonario que busca ser presidente de Bolivia y promete ser "todo lo contrario" a Evo Morales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota