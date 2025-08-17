HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Mundo

¿Cómo votar desde Estados Unidos en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce dónde sufragar si vives en USA

Este domingo, los ciudadanos bolivianos en EE.UU. también podrán votar en las elecciones presidenciales. Para emitir su voto deberán acercarse a su recinto de votación entre las 8:00 am. y 4:00 pm.

Los recintos de votación se encuentran listos en Estados Unidos para las elecciones de Bolivia. Foto: AFP
Este 17 de agosto se celebran las elecciones presidenciales de Bolivia 2025. Los ciudadanos bolivianos que residen en Estados Unidos y se encuentren empadronados, podrán emitir su voto siguiendo los pasos establecidos por el Órgano Electoral Plurinacional. Los recintos electorales en EE.UU. ya se encuentran designados para elegir al presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores, quienes en noviembre asumirán la posesión como autoridades electas bolivianas.

Para estas elecciones deberás acercarte a los recintos electorales desde las 8:00 hasta las 16:00 horas del domingo. Bolivia utiliza para estas elecciones presidenciales el Padrón Electoral Biométrico, que incluye, además de la información biométrica, los siguientes datos: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, grado de instrucción, domicilio, tipo de documento, número de documento, nacionalidad, país, departamento, provincia, municipio, asiento y zona electoral, recinto de votación.

¿Cómo votar desde Estados Unidos en las elecciones de Bolivia?

Antes de acudir al recinto de votación, verifique si está empadronado consultando su lugar de votación a través del portal de YoParticipo, introduciendo el número de identidad y la fecha de nacimiento. Una vez conocido el recinto deberás presentar la cédula o pasaporte vigente en formato físico. 

Recintos de votación para las elecciones generales en Bolivia. Foto: OEP

¿A qué hora salen los resultados de las elecciones de Bolivia 2025?

Según el Tribunal Supremio Electoral (TSE) el “conteo rápido” oficial, se difundirán el domingo 17 de agosto a las 20:00 horas. "Los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) de las elecciones generales se conocerán al 80% el mismo día de la votación", aseguró el vocal del TSE, Gustavo Ávila. Sin embargo, estos datos son referenciales y los resultados finales y oficiales, serán conocidos hasta 72 horas después del día de la votación, pese a que la normativa da un plazo de una semana.

¿Cómo van las encuestas en las elecciones presidenciales de Bolivia?

La última encuesta presidencial realizada por Ipsos-CIESMORI revelan que los candidatos Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre) están en una competencia para llegar a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia 2025. Según la reciente encuesta, ambos políticos mantienen una ventaja significativa en las preferencias electorales.

Resultado de la cuarta encuesta. Foto: UNITEL

Según Ipsos, Samuel Doria lidera la intensión de voto con un 21,2%, mientras que Jorge "Tuto" Quiroga le sigue de cerca con un 20%. Además, ubica a Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano-PDC) en el tercer lugar con un 8,3%, seguido de cerca por Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) con un 7,7%. Por su parte, Andrónico Rodrigues (Alianza Popular) se posiciona con un 5,5%.

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones de Bolivia 2025?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó anueve candidatos presidenciales. La lista completa la integran:

  • Andrónico Rodríguez, por Alianza Popular
  • Jhonny Fernández, por Alianza Fuerza del Pueblo
  • Manfred Reyes Villa, por Autonomía para Bolivia Súmate
  • Jorge “Tuto” Quiroga, por Alianza Libertad y Democracia
  • Rodrigo Paz Pereira, por el Partido Demócrata Cristiano
  • Eduardo del Castillo, por el oficialista Movimiento Al Socialismo
  • Samuel Doria Medina, por Alianza Unidad
  • Pavel Aracena, candidato por la Alianza Libertad y Progreso
