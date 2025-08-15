HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El insólito caso de una mujer de 75 años que recuperó la vista tras rara cirugía que implantó un diente en la cuenca de su ojo en Canadá

Gail Lane estuvo ciega por una década y gracias a una cirugía revolucionaria, que usó su diente canino, logró recuperar su capacidad visual.  

La mujer canadiense fue una de las tres personas que recibió el tratamiento ocular.
La mujer canadiense fue una de las tres personas que recibió el tratamiento ocular. | Foto: composición LR/ Global News

Gail Lane, una adulta mayor canadiense de 75 años, vivió más de 10 sin poder ver y aunque al inicio creía que nunca podría observar el cielo y los colores de las cosas, una cirugía le cambió la vida. Se trata de una operación que requería hacer uso de un diente de la mujer para implantarlo quirúrgicamente en la cuenca del ojo y así pueda recuperar la visión.

El raro procedimiento al que se sometió la mujer, tiene como nombre queratoprótesis osteo-odonto, que se conoce coloquialmente como cirugía de diente en ojo. Este tratamiento significó un antes y un después para Lane; ya que, la intervención solo se realizó a tres personas en Canadá.

Gail Lane, la mujer que recuperó la vista con ayuda de su diente

Gail Lane perdió la visión a causa de un trastorno autoinmune que dejó sus córneas gravemente cicatrizadas. La mujer fue una de las pacientes que podría recibir esta técnica que utilizó un fragmento de diente y hueso para crear un cilindro óptico que se implanta en la cuenca ocular, sustituyendo la córnea dañada.

La cirugía fue llevada a cabo por el Dr. Greg Moloney del Mount Saint Joseph Hospital. El proceso comenzó con la extracción de un diente de Gail, que fue preparado y colocado en su mejilla durante varios meses para permitir la integración de tejido conectivo y vasos sanguíneos. Posteriormente, esta unidad se trasladó al ojo afectado, donde se insertó para reemplazar la córnea perdida y se integró una lente plástica.

"Puedo ver muchísimos colores y ahora puedo ver el exterior... Los árboles, el césped y las flores… es una sensación maravillosa poder volver a ver algunas de esas cosas", declaró Lane a CBC.

