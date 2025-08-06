Según un reportaje en Latina, se ha registrado una nueva modalidad de estafa por WhatsApp en la que delincuentes ofrecen dinero por seguir páginas de artistas conocidos. Se informó que esto consiste en captar a fanáticos de celebridades del momento, aprovechando el furor, se ganan la confianza de la víctima para pedir datos y proceder con los depósitos.

Además, bajo la premisa de conseguir ‘dinero fácil’, los ciberdelincuentes se aprovechan de la necesidad de generar interacción. De esta manera, agregando a las personas a grupos, tratan de probar que el proceso es verídico cuando la realidad es que ya están planeando el robo.

¿En qué consiste esta modalidad de estafa por WhatsApp?

El reportaje señala que, una vez que se captan a las víctimas, proceden a agregarlas a grupos de WhatsApp sin pedir permiso. Luego de que los afectados preguntan “¿De qué se trata esto?”, los estafadores comienzan a explicar que pueden ganar dinero tan solo dando ‘me gusta’ o comentando en las redes sociales de los artistas.

Es ahí donde comienzan a llegar transferencias de S/10 haciendo creer que el trabajo es de verdad. Las personas creen en los ciberdelincuentes, pasado el tiempo, los vuelven a contactar para que ellos inviertan más dinero y que así puedan generar montos superiores. Después de realizado ese pago, el grupo desaparece obteniendo el robo sin dejar rastros.

¿Cómo saber si un número desconocido de WhatsApp quiere estafarme?

Si alguien alega ser un amigo o familiar pidiendo dinero para ayudar a que salga de un problema no se debe de responder.

Evitar contestar si piden datos como contraseñas bancarias, números de tarjetas u otros.

Retirarse de inmediato de grupos desconocidos o con números extranjeros.

Evitar la transferencia de dinero o recibirlo de números desconocidos.

