Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

Aunque Elon Musk fue cofundador de OpenAI (compañía de inteligencia artificial creadora de ChatGPT) desde que abandonó la junta directiva en 2018 por conflictos de intereses y diferencias de visión, se ha vuelto uno de los críticos más feroces de esta empresa que, en la actualidad, está presidida por Sam Altman, otro de los fundadores.

Recientemente, el magnate de origen sudafricano usó su cuenta de "X" para acusar a Apple de supuestas prácticas anticompetitivas, por estar favoreciendo a ChatGPT. La publicación realizada por Elon Musk se viralizó y llegó hasta Sam Altman, quien no dudó en desmentirla e incluso tachó de hipócrita al millonario. Aquí los detalles.

¿Qué dijo Elon Musk?

Todo comenzó el 11 de agosto de 2025, cuando Elon Musk compartió un mensaje en el que afirmaba que es imposible que otra compañía de IA, distinta de OpenAI, pueda ubicarse en el primer lugar en la App Store, la tienda de aplicaciones de Apple. El millonario incluso advirtió que iniciaría acciones legales contra los de Cupertino.

"Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de inteligencia artificial, además de OpenAI, alcance el puesto número 1 en la App Store, lo que constituye una violación antimonopolio inequívoca. xAI tomará acciones legales inmediatas", escribió el propietario de X en su cuenta oficial.

Acusación de Elon Musk. Foto: captura de X

Según detalla Paréntesis, un portal especializado en tecnología, Grok (la inteligencia artificial de X) es una de las aplicaciones gratuitas más populares en Estados Unidos; sin embargo, en la App Store ocupa la sexta posición. En cambio, ChatGPT lidera este ranking y hasta dispone de una presencia destacada en la tienda.

¿Cómo respondió Sam Altman?

La acusación llegó hasta Sam Altman, quien desmintió todo y tachó de hipócrita a su antiguo socio. "Es una afirmación notable, considerando lo que he escuchado sobre lo que Elon hace para manipular 'X' con el fin de beneficiarse a sí mismo y a sus propias empresas, y perjudicar a sus competidores y a personas que no le agradan”, escribió.

Respuesta de Sam Altman. Foto: captura de X

El citado medio asegura que, luego de comprar Twitter, Elon Musk habría pedido manipular el algoritmo para que sus publicaciones tuvieran mayor alcance, llegando incluso a mostrarse a usuarios que no lo seguían. Hasta el momento, el también fundador de Tesla y SpaceX no ha presentado pruebas de sus acusaciones ni ha iniciado una demanda.

Elon Musk no se quedó tranquilo tras leer lo que insinuaba Sam Altman y le respondió que era falso que "X" impulsara sus publicaciones por encima de otras: “¡Obtuviste 3 millones de visitas en tu publicación de mierda, mentiroso, mucho más de lo que yo recibí en muchas de las mías, a pesar de tener 50 veces más seguidores que tú!”, comentó.

Al respecto, Sam Altman dijo que se disculparía, siempre y cuando Elon Musk firme una declaración jurada donde asegure que nunca ha pedido cambios al algoritmo de X que hayan perjudicado a sus competidores o favorecido a sus propias empresas. Hasta el momento, el magnate no ha respondido a esta publicación.