HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Tecnología

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

El CEO de OpenAI se defendió de las acusaciones y recordó a Elon Musk que él sí modificó el algoritmo de X para impulsar sus publicaciones y perjudicar a la competencia.

Elon Musk y Sam Altman tuvieron una discusión en X.
Elon Musk y Sam Altman tuvieron una discusión en X. | Foto: Entrepreneur/Yahoo Finance

Aunque Elon Musk fue cofundador de OpenAI (compañía de inteligencia artificial creadora de ChatGPT) desde que abandonó la junta directiva en 2018 por conflictos de intereses y diferencias de visión, se ha vuelto uno de los críticos más feroces de esta empresa que, en la actualidad, está presidida por Sam Altman, otro de los fundadores.

Recientemente, el magnate de origen sudafricano usó su cuenta de "X" para acusar a Apple de supuestas prácticas anticompetitivas, por estar favoreciendo a ChatGPT. La publicación realizada por Elon Musk se viralizó y llegó hasta Sam Altman, quien no dudó en desmentirla e incluso tachó de hipócrita al millonario. Aquí los detalles.

PUEDES VER: ¿Buscas un celular que tome buenas fotos? Publican ranking de los 10 teléfonos con las mejores cámaras

lr.pe

¿Qué dijo Elon Musk?

Todo comenzó el 11 de agosto de 2025, cuando Elon Musk compartió un mensaje en el que afirmaba que es imposible que otra compañía de IA, distinta de OpenAI, pueda ubicarse en el primer lugar en la App Store, la tienda de aplicaciones de Apple. El millonario incluso advirtió que iniciaría acciones legales contra los de Cupertino.

"Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de inteligencia artificial, además de OpenAI, alcance el puesto número 1 en la App Store, lo que constituye una violación antimonopolio inequívoca. xAI tomará acciones legales inmediatas", escribió el propietario de X en su cuenta oficial.

Acusación de Elon Musk. Foto: captura de X

Acusación de Elon Musk. Foto: captura de X

Según detalla Paréntesis, un portal especializado en tecnología, Grok (la inteligencia artificial de X) es una de las aplicaciones gratuitas más populares en Estados Unidos; sin embargo, en la App Store ocupa la sexta posición. En cambio, ChatGPT lidera este ranking y hasta dispone de una presencia destacada en la tienda.

PUEDES VER: ¿Instalaste este antivirus en tu teléfono? Descubren que en realidad era un peligroso malware

lr.pe

¿Cómo respondió Sam Altman?

La acusación llegó hasta Sam Altman, quien desmintió todo y tachó de hipócrita a su antiguo socio. "Es una afirmación notable, considerando lo que he escuchado sobre lo que Elon hace para manipular 'X' con el fin de beneficiarse a sí mismo y a sus propias empresas, y perjudicar a sus competidores y a personas que no le agradan”, escribió.

Respuesta de Sam Altman. Foto: captura de X

Respuesta de Sam Altman. Foto: captura de X

El citado medio asegura que, luego de comprar Twitter, Elon Musk habría pedido manipular el algoritmo para que sus publicaciones tuvieran mayor alcance, llegando incluso a mostrarse a usuarios que no lo seguían. Hasta el momento, el también fundador de Tesla y SpaceX no ha presentado pruebas de sus acusaciones ni ha iniciado una demanda.

Elon Musk no se quedó tranquilo tras leer lo que insinuaba Sam Altman y le respondió que era falso que "X" impulsara sus publicaciones por encima de otras: “¡Obtuviste 3 millones de visitas en tu publicación de mierda, mentiroso, mucho más de lo que yo recibí en muchas de las mías, a pesar de tener 50 veces más seguidores que tú!”, comentó.

Al respecto, Sam Altman dijo que se disculparía, siempre y cuando Elon Musk firme una declaración jurada donde asegure que nunca ha pedido cambios al algoritmo de X que hayan perjudicado a sus competidores o favorecido a sus propias empresas. Hasta el momento, el magnate no ha respondido a esta publicación.

Intercambio de palabras entre Elon Musk y Sam Altman. Foto: captura de X

Intercambio de palabras entre Elon Musk y Sam Altman. Foto: captura de X

Notas relacionadas
¿Instalaste este antivirus en tu teléfono? Descubren que en realidad era un peligroso malware

¿Instalaste este antivirus en tu teléfono? Descubren que en realidad era un peligroso malware

LEER MÁS
¿Buscas un celular que tome buenas fotos? Publican ranking de los 10 teléfonos con las mejores cámaras

¿Buscas un celular que tome buenas fotos? Publican ranking de los 10 teléfonos con las mejores cámaras

LEER MÁS
¿Tu iPhone viejo se siente lento? Estos cambios en la configuración lo harán más fluido

¿Tu iPhone viejo se siente lento? Estos cambios en la configuración lo harán más fluido

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quieres saber si tus auriculares tienen micrófono? Aplica este sencillo truco [VIDEO]

¿Quieres saber si tus auriculares tienen micrófono? Aplica este sencillo truco [VIDEO]

LEER MÁS
A 12 años de su publicación: ¿cuál fue el primer post de Instagram y quién lo hizo?

A 12 años de su publicación: ¿cuál fue el primer post de Instagram y quién lo hizo?

LEER MÁS
Disco duro mecánico vs. disco de estado sólido: ¿cuál es el mejor para tu laptop?

Disco duro mecánico vs. disco de estado sólido: ¿cuál es el mejor para tu laptop?

LEER MÁS
¿Por qué no deberías instalar Truecaller, Getcontact, CallApp y otras apps para identificar llamadas desconocidas?

¿Por qué no deberías instalar Truecaller, Getcontact, CallApp y otras apps para identificar llamadas desconocidas?

LEER MÁS
¿Por qué las laptops modernas ya no usan baterías intercambiables?

¿Por qué las laptops modernas ya no usan baterías intercambiables?

LEER MÁS
¿Por qué las laptops ya no tienen baterías extraíbles?

¿Por qué las laptops ya no tienen baterías extraíbles?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Tecnología

Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a empleados de OpenAI: no quiere que Meta se los robe

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota