Un hallazgo sorprendió a los científicos de la Antártida al explorar debajo de un iceberg de 30 km desprendido

Los investigadores aprovecharon el desprendimiento de un iceberg en la Antártida para realizar una exploración. Foto: IStock

Un gigantesco iceberg de aproximadamente 30 km de largo se desprendió de la plataforma de hielo George VI en la Antártida a inicios de año. Los científicos que se encontraban cerca del incidente, decidieron explorar el fondo marino que dejó la gran masa de hielo, un área que nunca antes había sido visitada. A pesar de la expectativa de que no habría vida debajo del iceberg, los investigadores se asombraron tras encontrar ecosistemas marinos activos y diversos.

El equipo de la Universidad de Aveiro junto al Schmidt Ocean Institute, a bordo del buque Falkor, fueron los encargados de explorar el fondo marino recién descubierto. Durante la exploración marina se encontraron especies que no se tenía idea de cómo podrían vivir allí y adaptarse a tan condiciones extremas.

Vida bajo una capa gruesa de hielo

A pesar de las condiciones extremas, la expedición descubrió una sorprendente variedad de criaturas marinas. Entre ellas se incluyen arañas marinas gigantes, pulpos, peces del hielo, corales y esponjas, algunas de las cuales podrían tener cientos de años de antigüedad. Encontrar estas especies fue algo inesperado, ya que los expertos creían que la vida sería escasa debido a la falta de luz solar y nutrientes.

Esponja marina a casi 230 metros de profundidad. Foto: Schmidt Ocean

Patricia Esquete, investigadora principal de la expedición, destacó que la sorpresa fue grande. “Realmente estábamos sorprendidos y asombrados por los ecosistemas tan diversos que encontramos allí abajo”, comentó para The Washington Post. En total, los investigadores creen que podrán identificar docenas de nuevas especies en la expedición.

Expedición en las zonas más profundas de la Antártida

Durante el mes de exploración, los investigadores se adentraron en las zonas más profundas de la Antártida utilizando un vehículo operado remotamente para capturar imágenes y recolectar muestras del fondo marino. El equipo también exploró áreas alejadas de la plataforma de hielo en el mar de Bellingshausen, una región aún más remota. Este tipo de investigación nunca antes se había realizado en esa área específica, lo que hace que el hallazgo sea aún más significativo para la ciencia.

Una medusa casco flota a la deriva. Foto: Schmidt Ocean

Además de descubrir una gran variedad de especies marinas, los científicos encontraron una esponja en forma de jarrón de una edad aún desconocida, lo que añade un valor aún mayor al hallazgo. Estos descubrimientos pueden ser solo el comienzo, ya que el análisis completo de las muestras tomará meses y podrían revelarse más especies nunca antes documentadas.

¿Cómo prospera la vida bajo tanto hielo?

Una de las grandes preguntas generadas por este hallazgo es cómo puede existir tanta vida bajo una capa de hielo que bloquea el acceso a la luz solar. En otros océanos, la fotosíntesis es el proceso clave que sustenta los ecosistemas marinos, pero bajo el hielo antártico, este proceso no ocurre. La respuesta a este misterio aún está siendo investigada, algo más podría proveer los nutrientes necesarios para mantener la vida en estas profundidades.

Jyotika Virmani, directora del Schmidt Ocean Institute, comentó: “Este es un área de investigación científica activa debido a este descubrimiento”, haciendo énfasis en que el hallazgo abre un nuevo campo para entender cómo los ecosistemas marinos podrían adaptarse al cambio climático.

Esquete espera regresar para observar cómo cambia la vida bajo una zona descubierta por el hielo, lo que ofrece una perspectiva de cómo la vida en las profundidades marinas de las regiones polares podría cambiar a medida que suben las temperaturas y se desprenden más icebergs en la Antártida y otros lugares. La plataforma de hielo Jorge VI, de la que se desprendió el iceberg, ha sufrido un derretimiento generalizado en los últimos años.