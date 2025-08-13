HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Congresista colombiano, Julio Cesar Triana denunció ataque a tiros a su camioneta mientras salía de su centro de trabajo en La Plata

Tras el ataque armado a Julio César Triana en Huila, el partido Cambio Radical condenó el incidente y exigió garantías de seguridad para los políticos en el país.

Julio César Triana fue atacado a disparos en un contexto de creciente violencia política en Colombia. Foto: X
Julio César Triana fue atacado a disparos en un contexto de creciente violencia política en Colombia. Foto: X

En medio de la reciente sepultura del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de Centro Democrático, quien falleció luego de sufrir un atentado donde recibió diversos disparos en la cabeza mientras participaba en una actividad electoral.

Ahora, tras el ataque armado contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila, Colombia está en alerta.

PUEDES VER: Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

lr.pe

¿Qué pasó con el candidato?

El incidente ocurrió el 13 de agosto, cuando el equipo de Triana fue atacado mientras se desplazaba hacia el municipio de Paicol. A través de su cuenta en la red social X, el congresista informó que, a pesar de los disparos, él y su equipo resultaron ilesos. Este hecho ha generado una ola de rechazo y preocupación en el ámbito político, especialmente tras el asesinato de Uribe Turbay, quien fue víctima de un ataque terrorista el 7 de junio.

El partido Cambio Radical, al que pertenece Triana, condenó el atentado y expresó su solidaridad con el congresista y su equipo. En un comunicado, el partido enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad de los políticos en el país, señalando que la violencia no debe convertirse en una rutina diaria.

Contexto del atentado

El ataque a Julio César Triana se produce en un contexto de creciente violencia política en Colombia. La reciente muerte de Miguel Uribe Turbay, un líder político destacado, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los candidatos y representantes en el país. Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el 8 de julio de 2023 se han registrado 106 agresiones contra actores políticos, con un alarmante número de amenazas y atentados.

Reacciones políticas

La reacción del partido Cambio Radical fue inmediata, destacando la gravedad de la situación. En su comunicado, el partido no solo agradeció que Triana y su equipo estuvieran a salvo, sino que también responsabilizó al gobierno del presidente Gustavo Petro por la seguridad de los políticos. La falta de acción frente a las amenazas ha sido un punto crítico en el debate político actual.

