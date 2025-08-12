HOYSuscripcion LR Focus

El escalofriante caso de Ed Gein, el asesino de EE. UU. que hacía prendas de ropa con la piel de sus víctimas e inspiró una película famosa

Ed Gein, conocido como el "Carnicero de Plainfield", es recordado por sus atroces crímenes, en los que fabricó prendas de vestir y objetos macabros con piel humana.

Ed Gein fue diagnosticado con esquizofrenia tras ser arrestado y llevado a juicio.
Ed Gein fue diagnosticado con esquizofrenia tras ser arrestado y llevado a juicio. | Foto: Composición LR/ Difusión

Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein o también como el 'Carnicero de Plainfield', fue uno de los asesinos en serie más recordados de Estados Unidos debido a su peculiar forma de fabricar prendas de vestir con la piel de sus víctimas. Su caso inspiró una serie de personajes en películas famosas en el país norteamericano, como Psicosis, Masacre en Texas y El silencio de los inocentes.

Este escalofriante hecho sigue conmocionando debido a la macabra colección de objetos que creó a partir de los restos humanos, como sillas, lámparas y máscaras hechas con piel humana, algunas de ellas a través de la profanación de tumbas.

PUEDES VER: Ofrecía alojamiento en su casa de EEUU para asesinar a sus inquilinos: el espeluznante caso de Michelle “Shelly” Knotek

lr.pe

¿Quién es Ed Gein?

Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, EE. UU., donde vivió con sus padres y su hermano, hasta que luego se mudaron a una granja de 80 hectáreas en un pequeño poblado de Plainfield. En ese tiempo se forjó su relación amor-odio con su madre, cuyo cuerpo mantendría en su casa tras su fallecimiento por apoplejía en 1945. Este hecho le afectó enormemente, lo que lo haría perder el vínculo con la cordura.

Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein (2023) | MUBI

Tras el fallecimiento de su madre, Ed Gein perdió la cordura. Foto: Difusión

Un año antes, su hermano había fallecido en un confuso incendio en los campos de la familia, justo cuatro años después de que su padre muriera, siendo Gein el único sobreviviente de su clan familiar.

PUEDES VER: Adolescente mató a sus padres porque le dijeron 'no' a una fiesta: invitó a 60 personas con los cadáveres en el armario

lr.pe

Los asesinatos vinculados a Ed Gein

Ed Gein estuvo vinculado a los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Worden. Esta última había anotado su nombre después de que Gein le dijera que pasaría por su ferretería para comprar un producto. Sin embargo, al llegar al establecimiento, la mató de un disparo de escopeta y luego llevó su cadáver al sótano.

Después de que un vecino de la zona alertara sobre lo ocurrido, la policía inició las investigaciones y, al ver el nombre de Gein anotado en la libreta de Bernice, fue a buscarlo a su domicilio. Lo que encontraron los dejó sorprendidos: restos de cuerpos humanos, cadáveres y objetos que había fabricado con la piel de sus víctimas.

Ed Gein, luego de ser arrestado y enviado a juicio, fue diagnosticado con esquizofrenia. Posteriormente, fue trasladado al Instituto de Salud Mental de Mendota, donde vivió hasta su fallecimiento en 1984.

