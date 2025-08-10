HOYSuscripcion LR Focus

¡Adiós, Embassy! Cierra la icónica pastelería más antigua de Madrid, con casi un siglo de historia y un legado único

El cierre de Embassy, una de las pastelerías más emblemáticas de Madrid, pone fin a una tradición de casi 100 años en la ciudad española.

El cierre inesperado de Embassy, una de las pastelerías más emblemáticas de Madrid, ha conmocionado a la ciudad. Fundada en 1931, este establecimiento se convirtió en un referente de la repostería artesanal y un símbolo de la historia madrileña, atrayendo a generaciones de locales y visitantes.

Con su icónica ubicación en el Paseo de la Castellana, Embassy resistió diversas crisis, pero los efectos de la pandemia, sumados a la creciente competencia y cambios en las tendencias de consumo, finalmente forzaron su cierre. Este hecho marca el adiós a un lugar que no solo ofrecía deliciosos postres, sino que también formaba parte fundamental de la identidad cultural de Madrid.

¿Por qué la histórica pastelería Embassy cierra en Madrid?

A pesar de haber superado diversas crisis económicas y adaptarse a los cambios en las tendencias de consumo, Embassy no logró hacer frente al impacto de los últimos años. Desde la pandemia, el negocio experimentó una drástica caída en el número de clientes, lo que afectó gravemente su estabilidad financiera.

Asimismo, la creciente competencia de cafeterías modernas y la tendencia hacia una alimentación más saludable hicieron que su modelo basado en la repostería clásica fuera cada vez menos atractivo.

Fuentes cercanas indican que la decisión de cerrar se debió tanto a razones económicas como a la dificultad de mantener un negocio tradicional en un mercado tan cambiante.

La desaparición de Embassy representa algo más que el cierre de una pastelería, pues significa la pérdida de un auténtico símbolo de Madrid. Desde sus inicios, este salón de té fue un lugar de encuentro para diplomáticos, personalidades influyentes y figuras de la alta sociedad.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el local fue utilizado como refugio secreto para agentes y exiliados, lo que sumó un aire de misterio a su ya legendaria fama.

La historia de Embassy: un legado gastronómico y cultural

La historia de Embassy es mucho más que la de un negocio de repostería. Durante años, fue un lugar que trascendió lo gastronómico para convertirse en un ícono cultural de Madrid.

Figuras como la actriz Ava Gardner, el duque de Windsor e incluso la reina Sofía disfrutaron de su ambiente exclusivo y de sus inconfundibles recetas británicas.

En una ocasión memorable, la embajada británica encargó un suministro especial de scones para la visita de la reina Isabel II, quien, tras degustarlos, envió una carta de agradecimiento.

La combinación de lujo, historia y un toque de misterio hizo de Embassy un lugar único, capaz de resistir el paso del tiempo. Sin embargo, el cierre de este establecimiento histórico marca el fin de una era, dejando un vacío en la identidad gastronómica de Madrid que será difícil de llenar.

