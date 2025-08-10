Tyler Hadley, un joven de 17 años, impactó a EE. UU. al asesinar a sus padres en Florida en 2011 tras ser rechazado para organizar una fiesta. | composición LR

Tyler Hadley, un joven de 17 años de Florida, cometió un crimen que conmocionó a todo Estados Unidos en julio de 2011. Cuando sus padres, Blake y Mary-Jo, se negaron a que organizara una fiesta, los golpeó hasta la muerte con un martillo en su casa. Después, ocultó los cuerpos en el dormitorio principal, cubriéndolos con sábanas, libros, portarretratos y toallas, y pasó horas limpiando la sangre.

Esa misma noche publicó en su cuenta de Facebook: “Fiesta en mi casa esta noche… quizás”. Más de 60 adolescentes acudieron, sin saber que los cuerpos de sus padres estaban al final del pasillo. Algunos invitados notaron un olor extraño y manchas de sangre. Según Hadley, en plena fiesta se miró en el espejo del baño, cubierto de sangre, y se rio antes de seguir celebrando con sus amigos.

El joven organizó la fiesta luego de asesinar a sus progenitores.

¿Cómo fue el crimen en Florida?

El joven contó a la policía que atacó por la espalda a su madre mientras ella estaba frente a la computadora, y que su padre llegó preguntando “¿Por qué?”, a lo que él respondió: “¿Por qué caraj* no?”. Luego dijo haber estado disociativo, bajo los efectos de éxtasis, y que la idea de matar a sus padres comenzó como una “broma” entre amigos, pero se convirtió en un plan que no pudo sacar de su mente.

Durante la fiesta, Hadley confesó el crimen a su mejor amigo, Michael Mandell, quien no le creyó hasta que le mostró los cuerpos. Mandell avisó a la policía, que arrestó al muchacho la madrugada siguiente. El martillo usado en el ataque fue encontrado ensangrentado junto a las víctimas.

El arma homicida fue usada como evidencia.

¿Qué sentencia se le otorgó a Tyler Hadley en EE. UU.?

En 2014, Hadley fue declarado culpable de dos asesinatos en primer grado y sentenciado a dos cadenas perpetuas sin libertad condicional. En prisión, se apodó “Hammer Boy” y firmaba autógrafos a otros reclusos.

En una entrevista en 2024, dijo no tener una explicación clara para su crimen: “Creo que fue para acabar con todo nuestro dolor, pero no lo tengo claro. Era un pensamiento que no desaparecía”. Hoy tiene 31 años, y podrá solicitar una revisión de condena en 2039.