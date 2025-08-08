El río de España que oculta una ciudad sumergida hace miles de años: fue fundada en el siglo XVIII con tesoros milenarios

Río Tinto, el pueblo donde nació el fútbol en España, desapareció bajo los desechos de la mina de Huelva en 1986. | Foto: Freepik

Río Tinto, el pueblo donde nació el fútbol en España, desapareció bajo los desechos de la mina de Huelva en 1986. | Foto: Freepik

Con un pueblo de 7,000 habitantes, esta ciudad de España desapareció por completo bajo los desechos de la mina de Huelva. Su historia se remonta al siglo XVIII, en el que marcó hitos importantes, como la introducción del fútbol en el país ibérico.

La ciudad de RíoTinto, conserva un valor histórico significativo, por ser el sitio exacto donde se realizó el primer partido de fútbol de España. Con motivos de reubicación, la población fue trasladada a una nueva ciudad llamada, Minas de Riotinto, el cual alberga a 3,700 personas.

¿Cuál es la ciudad sumergida sobre un río en España?

El pueblo de RíoTinto, en su apogeo, llegó a ser un próspero asentamiento con 7,000 habitantes y comodidades avanzadas para la época, como electricidad y bañeras. Sin embargo, quedó sepultado en 1986, tras los desechos de la mina de Huelva.

Hoy en día, es el único asentamiento en España que no se encuentra bajo un embalse, sino bajo los estériles de la enorme mina. A lo largo del tiempo, los habitantes fueron reubicados en lo que hoy se conoce como Minas de Río Tinto.

El primer partido de fútbol de España se desarrolló en esta ciudad, el cual fue introducido por los ingleses de la Riotinto Company Limited, entre constructores y propietarios de la mina.

En la Casa de Dirección de la mina, ahora cerrada al público, se encuentra una maqueta detallada del pueblo desaparecido. Fernando Durán, uno de los pocos supervivientes que vivieron en el antiguo Ríotinto, es el único que posee la llave del edificio, que permanece vasto y desolado.

Además de Río Tinto, varias aldeas construidas por la empresa minera, como La Naya, también fueron desmanteladas tras dejar de ser necesarias. La Naya, la más grande, incluso contaba con una iglesia evangélica y un sistema para convertir los desechos fecales en abono.

¿Cómo era la vida en la ciudad de RioTinto?

Algunos vestigios de estos poblados pueden ser observados en el recorrido del tren turístico por el río Tinto, o en las cercanías del lugar donde la NASA probó equipos como el vehículo explorador Curiosity, gracias a las similitudes geográficas y químicas de la región con Marte.

Actualmente, Minas de Río Tinto alberga 3,700 habitantes y sigue siendo un centro industrial clave debido a su inmenso yacimiento de cobre, explotado por Atalaya Mining.

Uno de los principales atractivos de la localidad es el barrio inglés, Bella Vista, fundado en 1881, donde se conserva la primera mesa de billar de Andalucía. Este lugar también fue el origen de varios deportes como el 'law-tennis', el cricket y el golf, actividades que aún se pueden practicar, junto con el fútbol, que sigue siendo una tradición en la región.