Buscaba una flor de colección y fue secuestrado por una de las guerrillas más peligrosas del mundo

Tom Hart Dyke fue secuestrado en la frontera de Panamá y Colombia tras ir en búsqueda de una orquidea. | Composición LR

Tom Hart Dyke fue secuestrado en la frontera de Panamá y Colombia tras ir en búsqueda de una orquidea. | Composición LR

En 2001, Tom Hart Dyke y su amigo Paul Winder emprendieron un viaje al Tapón del Darién, una región selvática en la frontera entre Panamá y Colombia. Su objetivo era recolectar orquídeas raras para su colección, ya que Tom, un apasionado de las plantas, viajaba por el mundo en busca de especies exóticas.

Jardinero y botánico británico, Tom Hart Dyke nunca imaginó que su aventura en busca de especies raras de plantas se convertiría en una pesadilla. Tanto él como su compañero de viaje fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que los acusaron de ser espías.

PUEDES VER: El gabinete de seguridad de Israel aprueba el plan de Benjamin Netanyahu para ocupar militarmente la Ciudad de Gaza

Las vivencias de Tom y Paul en cautiverio con las guerrillas colombianas

El secuestro de Tom Hart Dyke y Paul Winder se prolongó durante nueve meses, tiempo en el que fueron sometidos a un trato brutal. Vivieron en condiciones de insalubridad y enfrentaron constantes amenazas de muerte. Sin embargo, Tom nunca perdió la esperanza y siguió aferrado a su sueño: construir un jardín con las flores que había coleccionado.

Portaba un diario, que se convirtió en su herramienta para mantener la cordura. En él comenzó a dibujar su 'Jardín del Mundo', ilustrando cómo quería que fuera el refugio de todas las flores que había coleccionado a lo largo de su vida, reflejando su profunda pasión por las plantas.

PUEDES VER: Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

La liberación y el sueño hecho realidad

En diciembre de 2000, tras nueve largos meses en cautiverio, Tom y Paul fueron liberados. La experiencia con los guerrilleros fue profundamente traumática para Tom, pero también lo impulsó a dar un paso importante en su vida.

El 'Jardín del Mundo', también conocido como 'World Garden', dejó de ser solo un dibujo para convertirse en una realidad. Con más de 8,000 especies de todo el mundo, Tom ha trabajado incansablemente para transformarlo en una de las principales atracciones de jardinería del Reino Unido.

El legado de Tom Hart Dyke

Además de su habilidad en la jardinería, Tom Hart Dyke es reconocido por su capacidad para superar una de las experiencias más difíciles que puede vivir una persona. A raíz de ello, decidió escribir The Cloud Garden, un libro en el que revela los detalles de su secuestro y cómo la botánica lo ayudó a sobrevivir mentalmente.

Su historia ha inspirado a muchas personas a seguir sus sueños, incluso en los momentos más oscuros. El 'World Garden', uno de sus legados más preciados, sigue siendo un testimonio de su dedicación, demostrando cómo un propósito de vida puede dejar una huella imborrable en el mundo.