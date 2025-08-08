HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     
Mundo

Buscaba una flor de colección y fue secuestrado por una de las guerrillas más peligrosas del mundo

Tom Hart Dyke fue secuestrado en Colombia debido a su búsqueda de especies raras de flores.

Tom Hart Dyke fue secuestrado en la frontera de Panamá y Colombia tras ir en búsqueda de una orquidea.
Tom Hart Dyke fue secuestrado en la frontera de Panamá y Colombia tras ir en búsqueda de una orquidea. | Composición LR

En 2001, Tom Hart Dyke y su amigo Paul Winder emprendieron un viaje al Tapón del Darién, una región selvática en la frontera entre Panamá y Colombia. Su objetivo era recolectar orquídeas raras para su colección, ya que Tom, un apasionado de las plantas, viajaba por el mundo en busca de especies exóticas.

Jardinero y botánico británico, Tom Hart Dyke nunca imaginó que su aventura en busca de especies raras de plantas se convertiría en una pesadilla. Tanto él como su compañero de viaje fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que los acusaron de ser espías.

PUEDES VER: El gabinete de seguridad de Israel aprueba el plan de Benjamin Netanyahu para ocupar militarmente la Ciudad de Gaza

lr.pe

Las vivencias de Tom y Paul en cautiverio con las guerrillas colombianas

El secuestro de Tom Hart Dyke y Paul Winder se prolongó durante nueve meses, tiempo en el que fueron sometidos a un trato brutal. Vivieron en condiciones de insalubridad y enfrentaron constantes amenazas de muerte. Sin embargo, Tom nunca perdió la esperanza y siguió aferrado a su sueño: construir un jardín con las flores que había coleccionado.

Portaba un diario, que se convirtió en su herramienta para mantener la cordura. En él comenzó a dibujar su 'Jardín del Mundo', ilustrando cómo quería que fuera el refugio de todas las flores que había coleccionado a lo largo de su vida, reflejando su profunda pasión por las plantas.

PUEDES VER: Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

lr.pe

La liberación y el sueño hecho realidad

En diciembre de 2000, tras nueve largos meses en cautiverio, Tom y Paul fueron liberados. La experiencia con los guerrilleros fue profundamente traumática para Tom, pero también lo impulsó a dar un paso importante en su vida.

El 'Jardín del Mundo', también conocido como 'World Garden', dejó de ser solo un dibujo para convertirse en una realidad. Con más de 8,000 especies de todo el mundo, Tom ha trabajado incansablemente para transformarlo en una de las principales atracciones de jardinería del Reino Unido.

PUEDES VER: Policía de Brasil incauta la mayor carga de oro ilegal de su historia: 103 kilos valorados en 11 millones de dólares

lr.pe

El legado de Tom Hart Dyke

Además de su habilidad en la jardinería, Tom Hart Dyke es reconocido por su capacidad para superar una de las experiencias más difíciles que puede vivir una persona. A raíz de ello, decidió escribir The Cloud Garden, un libro en el que revela los detalles de su secuestro y cómo la botánica lo ayudó a sobrevivir mentalmente.

Su historia ha inspirado a muchas personas a seguir sus sueños, incluso en los momentos más oscuros. El 'World Garden', uno de sus legados más preciados, sigue siendo un testimonio de su dedicación, demostrando cómo un propósito de vida puede dejar una huella imborrable en el mundo.

Notas relacionadas
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Perú vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora juega la Bicolor por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Perú vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora juega la Bicolor por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

LEER MÁS
Jaime Bayly califica de ‘patético’ al presidente Petro en medio de la tensión por la isla Santa Rosa: "Va de mal en peor"

Jaime Bayly califica de ‘patético’ al presidente Petro en medio de la tensión por la isla Santa Rosa: "Va de mal en peor"

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

LEER MÁS
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

LEER MÁS
México niega pruebas que vinculen a Maduro con cártel de Sinaloa tras acusaciones de EEUU: "Si la tienen que la muestren"

México niega pruebas que vinculen a Maduro con cártel de Sinaloa tras acusaciones de EEUU: "Si la tienen que la muestren"

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo hallar la mitad de dos más dos? Aplica esta fórmula matemática para resolver este curioso acertijo

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

El Bono Único Familiar de agosto 2025 no te va a llegar: las razones que te hacen perder el pago para jefes de familia vía Patria

Mundo

Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota