Mundo

Hermano del joven enterrado al lado de la casa de Gustavo Cerati se quiebra en vivo: "Mi papá murió buscándolo"

Javier Fernández tenía 10 años cuando su hermano Diego desapareció en 1984 y jamás imaginó encontrarlo cerca de la casa del ícono del rock argentino.

Javier Fernández lloró mientras recordó como su familia buscó a su hermano Diego.
Javier Fernández lloró mientras recordó como su familia buscó a su hermano Diego.

El cuerpo que fue hallado en el límite de la casa de Gustavo Cerati finalmente ha sido identificado gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Se trata de Diego Fernández, un joven de 16 años que había estado desaparecido desde 1984, y que, de acuerdo a la investigación, fue asesinado a puñaladas. La víctima fue vista por última vez a pocas cuadras de la vivienda ubicada en la cuadra 37 de la av. Congreso, y fue en ese mismo espacio donde su cuerpo fue encontrado alrededor de 41 años después.

Javier, el hermano menor de la víctima, no pudo evitar sentirse abrumado por la noticia y urgió a la policía para que se haga justicia. “Me siento vacío. Muchísima indignación, tristeza, dolor. Muchas preguntas... 41 años. Necesitamos justicia, que se haga justicia”, señaló Fernández para el medio argentino 'Todo Noticias'.

PUEDES VER: Revelan la identidad del cuerpo encontrado al lado de la casa de Gustavo Cerati

lr.pe

Javier Fernández sobre la aparición del cuerpo de su hermano: "Mi papá murió buscándolo"

Para la familia Fernández, la desaparición de Diego fue devastadora. Para Javier, quien era 6 años menor que Diego, la noticia fue muy difícil de aceptar. “Yo preguntaba por él todos los días. Era mi héroe, era todo," señaló. De la misma manera, su padre dedicó el resto de su vida a averiguar qué había pasado con su hijo y realizó su propia investigación, debido a que sostenía que la policía no estaba investigando el caso.

"Él pensaba que lo había secuestrado una secta en ese momento. Él hizo una investigación propia, solo, en una época en la que no había celulares, cuatro canales de televisión... no había cámaras en las calles”, señaló Javier. Sin embargo, tan solo 7 años después de la desaparición de Diego Fernández, su padre falleció atropellado. Con lágrimas en los ojos, Javier recuerda la vehemencia con la que su papá buscó a su hermano: “Mi padre murió buscando a mi hermano. Fue en el año 91. Lo atropelló una camioneta en Galván y Congreso, ahí nomás de donde estaba Diego”.

PUEDES VER: Encuentran huesos enterrados en antigua casa de Gustavo Cerati: autoridades investigan el suceso

lr.pe

¿Cómo la familia identificó a Diego Fernández, con el cuerpo encontrado en la casa de Cerati?

Según lo que comenta Javier, cuando la noticia de que habían hallado restos óseos cerca de la casa de Gustavo Cerati se anunció, jamás pensó que podía estar vinculado a la desaparición de su hermano. “Vi la noticia, pero no la asocié. No miro la tele”, señaló. Sin embargo, indicó que fue su cuñado quien sugirió la posibilidad de que se tratara de Diego. "Mi cuñado sí llegó a pensar que lo que encontraron en la casa de Cerati podía ser. Él lee mucho y después lo habló con el hijo de él, que es periodista y empezaron a moverse más”, declaró Fernández.

Asimismo, Javier Fernández anunció que si bien su madre está enterada de que Diego ha sido encontrado, no sabe todos los detalles. “Mi mamá sabe de los restos. Hay datos que todavía no le queremos decir. No hace falta, me parece. Pero por lo menos podemos cerrar un ciclo, en parte, tener a quien llorar o enterrar. No sé qué vamos a hacer. Después necesitamos justicia para estar tranquilos todos”, concluyó.

Diario la República hoy portada

