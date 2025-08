Estíbaliz Carranza estremeció al mundo cuando la noticia de que había asesinado a su esposo, a su amante y había escondido los cuerpos en su heladería, fue revelada en el 2011. La mujer de 36 años fue apodada por la prensa local como: la “asesina del helado”, o "la heladera asesina con cara de ángel", catalogando su juicio como 'el proceso del año' después de que haya ocultado los cuerpos de sus víctimas en el sótano de su negocio durante años.

La heladería, Schleckeria, ubicada en el sector residencial de Viena, Austria, fue testigo de los crímenes ocurridos en el 2008 y 2010. Sin embargo, no fue hasta que unos albañiles necesitaron reparar el sótano de un local vecino y tuvieron que ingresar al sótano del negocio de Carranza, que se descubrió lo que había sucedido.

¿Quién es Estíbaliz Carranza, 'la asesina del helado'?

Nacida en 1978 en la Ciudad de México, se mudó a España con su familia cuando aún era pequeña y, posteriormente, a Austria, esta vez sola. Con solo 22 años, Carranza conoció a quien terminaría siendo su esposo y primera víctima: un hombre 14 años mayor que ella, llamado Holger Holz. La asesina contaría años después que su relación con Holz se volvió tóxica, ya que estaba "enamorado de las armas".

Después de haber asesinado a su esposo, Carranza conoció a Manfred Hinterberger, un representante de máquinas para heladerías. Sin embargo, la relación tomó el mismo rumbo que con Holz. Ella señala que para ella era casi imposible decirle a Hinterberger que quería separarse de él. "Yo no podía decir no. No podía. No había forma de terminar con él", declaró en el libro que escribió en prisión, 'Mis dos vidas, la verdadera historia de la Baronesa del hielo '.

Los asesinatos de Holger Holz y Manfred Hinterberger

Tras haber asesinado a Holger Holz en abril del 2008, descuartizó el cuerpo con una sierra eléctrica y mezcló los restos con cemento. Acto seguido, los escondió en una refrigeradora en el sótano de su negocio. Para el resto del mundo, su marido había decidido realizar un viaje espiritual hacia la India.

La muerte de Manfred Hinterberger sucedió en circunstancias similares. Después de haber discutido por dinero, Carranza lo mató cuando este se encontraba dormido. Realizó el mismo procedimiento con el cemento, pero ya no tenía suficiente espacio en la refrigeradora, por lo que decidió utilizar arena para gato para controlar el olor. La historia que cuenta a sus amigos también es similar; su amante supuestamente la abandona para irse a vivir a Tailandia.

Poco antes de que Carranza fuera descubierta, se enteró de que estaba embarazada de su nueva pareja y decide huir. Ella logra llegar a Italia, pero las autoridades logran arrestarla. Después de ser condenada a cadena perpetua en hospital psiquiátrico de alta seguridad en el 2012, dio a luz a su bebé y la custodia le fue entregada al padre. En su libro, Carranza asegura que está arrepentida e incluso se aseguró que las regalías vayan a las familia de sus víctimas.