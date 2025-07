Desde una pequeña habitación en Gaza, Hosam, un joven de 20 años, intenta escribir una nueva página en medio de un libro marcado por el horror. A finales de 2023, su casa fue alcanzada por un bombardeo mientras él se encontraba dentro junto a su familia. Quedó atrapado bajo los escombros y fue testigo del momento en que sus seres queridos, sus padres, su hermano, su cuñada y sus sobrinos, murieron uno por uno.

Las pesadillas no lo abandonan. La pérdida de toda su familia y su hogar lo dejó sumido en el dolor, el vacío y la incertidumbre. “Sobreviví, pero no sé cómo seguir viviendo”, dice. Estudiaba ingeniería de software con el sueño de un futuro mejor, pero hoy su meta es más básica: tener un lugar donde dormir y comida para subsistir.

Hosam perdió a toda su familia en un bombardeo en Gaza

Antes del ataque, Hosam había sido desplazado al sur de Gaza junto a su familia, tras recibir la orden de evacuar lo que se consideraba una “zona de riesgo”. Pensaron que allí estarían a salvo. Sin embargo, un ataque aéreo arrasó con todo lo que dejó a su paso. Desde entonces, documenta su experiencia a través de su cuenta de Instagram, donde muestra al mundo no solo su tragedia, sino también su resiliencia.

Hosam guarda buenos recuerdos de su mamá: “Mi madre siempre me decía: ‘Solo quiero verte feliz, casado, realizado’. Esa fue la última vez que la vi viva”, recuerda. Su padre, educador y hombre de paz, murió días después en el hospital. Su hermano Alaa era su mejor amigo, su confidente. “Solíamos cantar, jugar fútbol, planear viajes. Ahora solo quedan los recuerdos”.

Hosam junto a su madre, quien siempre soñó con verlo feliz y realizado. Foto: GoFundMe

PUEDES VER: La tensa relación entre Milei y su vicepresidenta Victoria Villaruel se agrava en plena crisis económica argentina

Hosam lanza campaña en GoFundMe para reconstruir su vida tras perderlo todo en Gaza

Hosam ha lanzado una campaña en la plataforma GoFundMe. Su objetivo es reunir 100 mil dólares. La mayoría del monto está destinado a reconstruir su vida desde cero: 60 mil para una vivienda segura, 30 mil para retomar sus estudios y el resto para alimentación, medicinas y necesidades básicas. “No es solo dinero. Es esperanza. Es dignidad”, afirma.

A través de su testimonio, Hosam no busca despertar lástima, sino solidaridad. “No pido caridad. Pido compasión. Pido que no me dejen solo”. Su historia no es solo la de un joven palestino; es la de miles que hoy luchan por sobrevivir a una guerra que les arrebató todo.