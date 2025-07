¡Un susto se convirtió en alegría! Izabel Azevedo, una ciudadana brasileña que trabaja como promotora de ventas, no pudo contener su sorpresa al enterarse de que realmente era la ganadora de más de US$ 18.000. Según contó la mujer de 51 años, durante 15 días estuvo ignorando y bloqueando números desconocidos que la llamaban y le escribían por WhatsApp para comunicarle la noticia. La insistencia le pareció sospechosa, por lo que asumió que se trataba de una estafa en línea.

"De hecho, la gente a veces me envía una factura de algo que no debo y luego me llaman para cobrar algo que no debo. Vi muchas llamadas, pero pensé que era solo otro intento de estafa. Creo que esta vez sí debí haber respondido", comentó en una entrevista con el canal G1. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando representantes del programa Nota Paraná llegó a la puerta de su casa para entregarle el jugoso premio monetario.

Mujer se entera de que ganó más de US$ 18.000

Marta Gambini, coordinadora de la lotería fiscal, viajó hasta el barrio Alto Boqueirao, en Brasil, para visitar a Izabel Azevedo y darle la noticia que había ganado 100.000 reales (18.109 dólares). Según sus declaraciones, la mujer no solo ignoró por completo las llamadas y los mensajes, sino que terminó por bloquear los números, por lo que no les quedó otra opción que apersonarse a su domicilio para contactarla.

"Le enviamos un mensaje y vimos que había bloqueado nuestro número. Incluso probamos por redes sociales. Así que tuvimos que ir a tocar a la puerta. Es natural que la gente desconfíe al recibir una llamada o un mensaje que diga que ha ganado un premio", explicó la funcionaria.

Reacción de mujer es viral en TikTok

Mediante su cuenta de TikTok, G1 publicó el momento en que la representante de Nota Paraná le indica a Izabel que ganó una gran suma de dinero. Su alegre reacción desató risas en redes sociales y muchos de los usuarios bromearon con la situación.

"Esta es la mala suerte que no tengo", "Y yo justo hoy rechacé como 20 llamadas, tal vez sí me gané algo", "A partir de hoy contestaré todas las llamadas", "Yo viendo esto mientras hace un rato bloqueé todo tipo de llamadas", "Definitivamente perdería", se lee en los comentarios.