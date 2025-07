Elva Ambía es una mujer peruana que vive en Brooklyn, Nueva York. Originaria de Huancavelica, su lengua materna es el quechua, misma que no podía hablar en Estados Unidos por la falta de hablantes. Así, decidió abrir una academia para enseñar este idioma, que ya lleva más de una década en funciones.

Ella, profesora de profesión, fundó el Quechua Collective of New York, un instituto que busca llevar a la lengua nativa a más personas. En una entrevista, la mujer mencionó que su principal motivación fue: "Quiero que sepan que la lengua existe". El trabajo de Ambía no se quedó allí, puesto que promovía su aprendizaje mediante eventos culturales, talleres y hasta programas educacionales para que el estado lo incluya en sus mallas curriculares.

La historia de Elva Ambía, fundadora del colectivo quechua en EE.UU.

Elva nació en 1941, en Huancavelica. Sin embargo, tuvo que migrar a Lima para buscar un futuro mejor. Las cosas no mejoraban y por ello decidió irse del país, con miras a ayudar a su familia. Llegó al territorio americano en la década de 1960. En una entrevista para Remezcla, la peruana reveló lo difícil que fue dejar a sus seres queridos, sobre todo en una época donde no había comunicación.

En una entevista, Douglas Cooke, quien es el director Educativo del Colectivo, ella tuvo que aprender el inglés para trabajar, pero extrañaba hablar quechua. Al no tener nadie más con quien conversar, en el 2012 cofundó Quechua Collective of New York. Su trabajo la llevó a ser reconocida por la Alianza Quechua, con sede en Pensilvania y hasta protagonizar el documental ‘Living Quechua’ en el 2014.

Trad: Estudio quechua porque es el lenguaje con el que nací. Viene de la naturaleza. Esta lengua debe vivir por siempre. Foto: Quechua Collective

Elva Ambía escribió un libro trilingüe en quechua, español e inglés

En el 2017, publicó Qoricha, un libro que combina el inglés, español y quechua para enseñarle a niños sorbe el idioma. Este incluye el texto original en la lengua nativa, además de su traducción literal para el entendimiento de grandes y chicos. La historia trata de como Qoricha, un niño que vive en los Andes peruanos que forja una amistad con un niño extranjero, mientras ambos aprenden de sus culturas.

El quechua es hablado por alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo. 4 de ellas se encuentran en Perú, lo que representa el 14% de la población nacional en general, según datos del INEI. Pese a esto, son pocas las iniciativas regionales para mantener viva esta lengua indígena, que también tiene presencia en Ecuador y Bolivia.