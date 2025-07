Una mujer de 33 años dio a luz el pasado 14 de enero a un bebé que pesó 5,5 kg, casi dos semanas antes de la fecha prevista en Reino Unido. Toni Lincoln, madre de otros hijos residente de Essx, quedó sorprendida al ver al recién nacido, Brayden, que tenía un tamaño casi igual al de su hija menor. El parto se realizó por cesárea en el Hospital Broomfield, dos semanas antes de la fecha prevista.

Brayden, el segundo hijo de Toni, nació con un tamaño inusual que los médicos lo calificaron como el "bebé más grande" jamás recibido en ese hospital, y el más grande que el cirujano había visto en su carrera. Ahora, con apenas seis meses de edad, Brayden ya utiliza ropa para niños de entre nueve y doce meses, y está a punto de pasar a la talla de doce a dieciocho meses. Actualmente, pesa 7,6 kilos y continúa creciendo a un ritmo acelerado.

PUEDES VER: Estudio científico revela que la comunidad indígena Tsimane en Bolivia envejece más lento que el resto del mundo

"Hicimos historia": la madre sorprendida tras dar a luz

Tras análisis médicos durante el periodo de embarazo, los especialistas habían estimado que Brayden pesaría entre 3,6 kg y 4 kg, sin embargo, luego del parto quedaron sorprendidos. Por su parte, su pareja y padre del niño, quedó atónito al ver al recién nacido, que pesaba casi 6 kilos. La sorpresa fue aún mayor al compararlo con su hija mayor, Ellah, de casi tres años, quien al nacer pesó tan solo 3,8 kilos. "Es una locura", comentó, al señalar que, pese a llevarse dos años y medio, ambos niños tienen casi el mismo tamaño.

"Cuando me lo entregaron, pensé: ‘No sé si son los medicamentos o estoy viendo cosas, pero es enorme’. Los médicos me dijeron: ‘Sí, es un poco más grande de lo que esperábamos. Quizá mucho más… unos 5,5 kilos’. Y yo dije: ‘¿Perdón? ¿Qué dijiste?’. No lo podía creer", declaró entre risas.

Toni Lincoln asegura que "no podía caminar" durante su embarazo

Pese a que la pareja no imaginó el tamaño de su bebé, la madre confesó que presentía que algo no estaba bien. "No podía caminar al final del embarazo, no podía levantarme de la cama, y ahora sé por qué", relató. Durante la gestación, llegó a cargar con 26 kilos de más, de los cuales una parte importante correspondía al peso del bebé, la placenta y el líquido amniótico. "Bajé 30 kilos cuando nació. Me sentí otra persona", contó Toni.

Los médicos manifiestan que, si la gestación habría llegado a su etapa prevista, Brayden hubiera superado los 6 kilos al nacer. Debido a su tamaño y posición fue necesario realizar una cesárea y extraerlo por las caderas. Nació con pie talipes, es decir, con un pie doblado hacia adentro producto de la presión en el útero. "Dijeron que si hubiera tenido un parto natural, habría muerto porque estaba cabeza abajo", contó Toni, aún conmovida por lo vivido.