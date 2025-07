Oculta entre los densos bosques de la Amazonía boliviana, una comunidad indígena ha despertado el asombro de la ciencia. Se trata de los Tsimane, una de las 36 naciones originarias reconocidas oficialmente por el Estado plurinacional de Bolivia, con una población de al menos 16.000 miembros. Según expertos, su aislamiento geográfico ha sido clave en su particular proceso de envejecimiento, notablemente más lento que el del resto de la población. Esta característica ha llevado a que la comunidad sea estudiada durante décadas por científicos de todo el mundo.

Una investigación publicada en 2023 por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences reveló que las personas mayores de la comunidad de Tsiname presentan hasta un 70% menos de desgaste cerebral que adultos de la misma edad en países como Japón, Reino Unidos o incluso Estados Unidos. En esa línea, The Lancet, una de las revistas más reconocidas del mundo, señaló que "un tsimane de 80 años tiene una edad vascular similar a la de un estadounidense de 55 años". Quiere decir que su corazón y sus arterias se conservan mejor que en cualquier otra población analizada hasta ahora en el planeta.

Los Tsimane desafían la historia médica

Un estudio de 2023 liderado por el cardiólogo estadounidense Randall C. Thompson, afirmó que tras examinar tomografías computarizadas a más de 140 momias de tres civilizaciones (egipcia, incaica y la que habitaba las islas aleutianos en Alaska) evidenció signos de arteriosclerosis en 47 de ellas. Este hallazgo cuestiona la creencia común médica moderna, la cual señala que la arteriosclerosis es una consecuencia directa del estilo de vida actual. Pero los Tsiname demuestran que no necesariamente tiene que ser así.

El profesor Thompson también estudio cerca de un año a 700 ancianos de la comunidad boliviana, durante un programa que se llevó a cabo en el hospital de Trinidad, la capital del departamento de Beni, el único departamento que contaba con un tomógrafo en la región. Los resultados fueron contundentes y se confirmó que el 87% de los tsimanes mayores de 70 años presentaban un mínimo de riesgo de cardiopatía arteriosclerótica, una de las principales causas de infartos.

La variable central del estudio fue la cantidad de calcio acumulado en las arterias del corazón, y de acuerdo con la revista The Lancet, el 85% de los 705 adultos Tsimane evaluados no tenía rastros de calcio en las arterias, y solo el 3% presentó niveles considerados peligrosos. Lo que sorprendió a los expertos fue que entre los mayores de 75 años, el 65% seguía en nivel cero, un dato inédito en otros estudios.

Los Tsimane envejecen lentamente su nivel cerebral

A través de un estudio de imágenes, los investigadores identificaron cuanto tejido cerebral pierden los Tsimane con los años. Como resultado, se obtuvo que ellos envejecen más lentamente a nivel cerebral a comparación de otros. Sus cerebros de ellos se achican menos con la edad, un proceso que para otras poblaciones se asocia a problemas de memoria o enfermedades como el Alzheimer.

"Nos encontramos con cero casos de alzhéimer entre toda la población adulta. Es muy notable en medio del mundo que vivimos", relató Daniel Eid, médico Boliviano en las afueras del hospital de Trinidad, donde él está a cargo de una nueva fase de investigación con los ancianos tsimanes.