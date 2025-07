El calendario gregoriano es casi el único que predomina en todo el mundo, pero hay un país que sigue su propio sistema y es Etiopía. Allí no están en julio de 2025, en ese país acaban de empezar el mes de Hamle de 2017. Esta discrepancia no se debe a un error, sino que la nación del Cuerno de África utiliza un calendario propio y oficial, el cual no solo cambian los años, también los meses.

La estructura del calendario etíope, conocido como Ge'ez, se basa en 13 meses, a diferencia del calendario gregoriano, que tiene 12. Su origen proviene del antiguo calendario copto, heredero directo del sistema egipcio, el cual doce de sus meses cuentan con 30 días exactos, y el decimotercer mes, llamado Pagume, tiene solo 5 días, o 6 en los años bisiestos. Este sistema también marca el inicio del año nuevo en septiembre, coincidiendo con el final de la temporada de lluvias en Etiopía.

¿Por qué Etiopía vive en 2017 mientras que el resto del mundo está en 2025?

El calendario etíope lleva 8 años de diferencia al georgiano, marcada no solo al nivel estructural, sino también histórica. La distinción de años se debe al cálculo del nacimiento de Jesús, un punto de diferencia clave para ambos sistemas. El gregoriano se basa en el cómputo realizado en el siglo VI por el monje Dionisio el Exiguo, el etiope se relaciona a otros cálculos que sitúan al nacimiento de Cristo unos siete u ocho años más tarde, es por ello que está en 2017.

Una de las curiosidades que también sorprende es que cada mes tiene cuatro semanas completas y los días del mes siempre caen el mismo día de la semana. Etiopía solo hacen uso del calendario gregoriano para fines de comercio internacional, turismo o las relaciones diplomáticas a modo de referencia. Sin embargo, para su día a día, el único calendario válido es el Ge'ez y se emplea para trámites legales, laborales y escolares.

El año nuevo etíope se celebra el 11 de septiembre

A comparación de los demás países que celebran el 1 de enero, en Etiopía, el año nuevo se llama Enkutatash y se celebra el 11 de septiembre. Si es año bisiesto, el país lo celebra el 12, fecha que también coincide con el final de temporadas de lluvias en el país, el cual consideran como un momento de renovación y esperanza.

Su modo de contar las horas del día también son distintas. En Etiopía, el día comienza desde que amanece, no desde la media noche. Por eso, lo que para nosotros son las 6:00 a. m., para ellos es la hora 0. A partir de ahí, suman las horas. Así, cuando en nuestro reloj son las 12:00 del mediodía, en el horario etíope son las 6:00 de la mañana.