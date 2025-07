Gobierno de Japón advierte sobre fuertes sismos en el sur del país y desmiente predicciones sobre un terremoto devastador

El gobierno de Japón emitió una advertencia el último sábado 5 de julio sobre la posibilidad de que se registren sismos más intensos en las aguas situadas al suroeste de sus islas principales. A pesar del llamado a la precaución, también exhortó a la población a no dejarse influenciar por predicciones sin sustento sobre un eventual terremoto devastador.

Como medida preventiva, el viernes se procedió a evacuar a parte de la población residente en islas remotas, cercanas al epicentro del sismo de magnitud 5,5 que sacudió las inmediaciones de la punta sur de Kyushu, la isla principal más austral del país.

Autoridad de Japón señala que es difícil predecir el lugar y momento exacto de un terremoto

Ayataka Ebita, responsable de la división de monitoreo de terremotos y tsunamis de la Agencia Meteorológica de Japón, reconoció que, pese a los avances científicos, aún no es posible determinar con exactitud cuándo, dónde o con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Esta declaración se dio luego de que un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5,4 volviera a sacudir la región de Kyushu este sábado.

El temblor del último jueves, cuya fuerza fue tal que dificultó a muchas personas mantenerse en pie, se suma a una serie de más de 1.000 sismos registrados en las islas de la prefectura de Kagoshima durante las últimas dos semanas. Esta inusual actividad sísmica ha generado preocupación entre la ciudadanía, sobre todo por su coincidencia con una predicción publicada en un cómic, que predecía la llegada de una gran catástrofe en el país durante el mes de julio.

El manga que los japoneses interpretaron como la predicción de un terremoto devastador

Un manga generó preocupación entre los japoneses, especialmente por una interpretación que sugiere la llegada de un evento catastrófico el pasado sábado. Esta percepción ha influido incluso en decisiones de viaje: algunos turistas han optado por no visitar Japón. En Hong Kong, donde los rumores se han propagado con fuerza, las llegadas al país nipón cayeron un 11 % en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, según las cifras más recientes.

Pese a ello, Japón ha registrado cifras históricas en materia de turismo este año. En abril, por ejemplo, se alcanzó un récord mensual con 3,9 millones de visitantes. Ryo Tatsuki, autora del manga 'The Future I Saw', aclaró a través de un comunicado de su editorial que no se considera una profeta ni pretende predecir el futuro. Por su parte, Ayataka Ebita instó a la ciudadanía a informarse con base en datos científicos y no dejarse llevar por conjeturas sin fundamento, durante una reciente conferencia de prensa.

La posibilidad de un 'megaterremoto' en la fosa de Nankai en Japón

La preocupación crece en Japón ante la posibilidad de un megaterremoto en la fosa de Nankai, un fenómeno que, según estimaciones de especialistas, podría cobrar la vida de hasta 300.000 personas y provocar pérdidas económicas superiores a los US$2.000 millones.

Durante una reunión desarrollada esta semana, las autoridades japonesas anunciaron la ampliación del número de municipios considerados “zonas de promoción”, una categoría que implica la aplicación de medidas preventivas más rigurosas. Con la inclusión de 16 nuevos distritos, el total se elevará a 723 municipios distribuidos en 30 prefecturas, principalmente ubicadas en la franja costera del Pacífico, desde Ibaraki hasta Okinawa.