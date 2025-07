Cómo el creador de 'El juego del calamar' se inspiró en Elon Musk para transformar a los villanos en la tercera temporada

El creador de la serie 'El juego del calamar', Hwang Dong-hyuk, reveló cómo figuras públicas influyeron en el desarrollo de los villanos para la tercera temporada. Según Dong-hyuk, el cambio en la dinámica de poder global y la visibilidad de las élites, especialmente en Estados Unidos, marcaron la evolución de los personajes en la serie de Netflix.

Aquellos cambios marcaron en la participación activa de los VIPs en los juegos. En las dos primeras temporadas, estos personajes son un exclusivo grupo de espectadores enmascarados, compuestos por empresarios de diversas nacionalidades con un gran poder económico. Sin embargo, en la última temporada, el papel de los VIPs cambia.

Transformación de los villanos en la tercera temporada de 'El juego del calamar

Los villanos de El Juego del calamar son los encargados de apostar sobre el futuro de los concursantes, quienes arriesgan sus vidas en una serie de pruebas letales. No obstante, en la tercera temporada, participan activamente dejando las máscaras y realizando escenas violentas.

"Los llamados dueños de la gran tecnología se muestran abiertamente y dicen a quién apoyan con su dinero. Las personas que realmente controlan el poder y el sistema ya no se esconden detrás de una cortina”, dijo el creador de la serie. Por lo cual, en la última temporada, los VIPs se quitan las máscaras y deciden entrar al juego para matar con sus propias manos.

Elon Musk y la élite contemporánea

Dong-hyuk comentó que los VIPs no están inspirados en un personaje en particular, pero destacó la figura de Elon Musk: "Está en todas partes en estos días, ¿no? Todo el mundo habla de él. (...) No solo es el jefe de una enorme empresa tecnológica que casi controla el mundo, sino que también es un showman".

El creador de El juego del calamar destacó que la figura de Musk le vino a la mente debido a la prominente presencia pública y mediática del empresario. Asimismo, indicó que al culminar la temporada 3 de la serie pensó en que algunos de los VIPs tenían un parecido a Elon Musk.