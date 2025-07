Hombre que cayó en coma tras accidente, se levantó un mes después y tenía los recuerdos de otra vida: "En mi mente el accidente no ocurrió"

La vida de Alpha Kabeja, un joven de 29 años, dio un tremendo gira tras sufrir un lamentable accidente de tránsito que lo dejaría perplejo en una cama de hospital.

Los accidentes de tránsito son muy comunes en la actualidad, y el uso del casco de protección representa un factor determinante entre sobrevivir o sufrir consecuencias irreversibles, como el caso de Kabeja.

¿Qué pasó con Alpha Kabeja?

El 1 de enero de 2012, Alpha Kabeja, se desplazaba en bicicleta por las calles de Londres rumbo a la vivienda de su pareja con la intención de celebrar el Año Nuevo. Lo hacía con tranquilidad y sin utilizar casco, convencido de que no corría peligro alguno.

Sin embargo, en cuestión de segundos, su vida dio un giro radical, fue embestido por una furgoneta cuyo conductor no se detuvo tras el impacto. Aunque a simple vista no presentaba lesiones graves, el accidente le provocó un desplazamiento cerebral acompañado de una hemorragia interna de alto riesgo.

Pese a que su cuerpo no mostraba señales externas de daño, una tomografía computarizada realizada en el cercano University College London Hospital evidenció que su cerebro presentaba una hemorragia interna producto de un impacto tan violento que provocó su desplazamiento dentro del cráneo.

El hombre entró en estado de coma y los médicos advirtieron a sus familiares que, en caso de recuperar la conciencia, existía la posibilidad de que no conservase ningún recuerdo.

¿Cómo reaccionó tras despertar del coma?

Después de tres semanas de angustia para la familia de Kabeja, el joven despertó. El hombre de 29 años recuperó la conciencia con recuerdos sorprendentes. Sin embargo, había algo que no encajaba, sus memorias.

De acuerdo con el testimonio que él mismo compartió en su página web, al despertar tenía plena conciencia de su identidad, pero relataba vivencias que correspondían a una vida completamente distinta.

"Uno de los recuerdos que tenía era que estaba esperando gemelos con mi novia de entonces. Recordaba haber guardado la foto de la ecografía en uno de mis libros", aseguró.

Al recordar el día del accidente, Alpha aseguraba haber tenido una entrevista de trabajo exitosa con un asistente del director de operaciones del MI6, donde había estado trabajando con un hombre llamado Michael Mitchells. También creía poseer una avioneta privada.

Todo esto no era más que confusiones de su propio cerebro. "Los recuerdos parecían reales, pero, en cierto modo, no los entendía. No los entendía del todo”, confirmó el propio Alpha.