¡Oportunidad única! Peruanos podrán trabajar en paradisíaca isla de España con vivienda gratuita y salario promedio por falta de mano de obra local

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, en Canarias, España, ha anunciado la contratación de trabajadores extranjeros, entre los que pueden estar peruanos y chilenos, para cubrir la creciente demanda en el sector de la construcción. Esta decisión responde a la escasez de mano de obra local calificada, a pesar de que existen 12.000 personas registradas como desempleadas en la región. Sin embargo, solo un millar posee certificaciones profesionales vinculadas a la construcción, y un índice de absentismo del 12 % afecta la productividad del sector.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

España es uno de los países en Europa donde migran más peruanos por oportunidades laborales y estudiantiles. De hecho, hasta principios de 2023, aproximadamente 322,407 peruanos residían en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). De esta cifra, 172,045 personas mantenían la nacionalidad peruana, mientras que 80,614 ya habían adquirido la nacionalidad española.

Trabajo en España que da buen sueldo y vivienda gratis

El plan de incorporación en España ofrece a los nuevos trabajadores una solución habitacional basada en módulos unifamiliares industrializados de 30 m². Estas unidades no serán cimentadas, por lo que, debido a limitaciones legales, no podrán instalarse sobre suelo urbano, sino en áreas de suelo rústico común, cuya ubicación está siendo evaluada para asegurar su legalidad. Además, se destaca que estas estructuras no son barracones ni contenedores, y podrían instalarse incluso en edificios, con el objetivo de proporcionar condiciones habitacionales dignas y funcionales.

De acuerdo a la presidenta del gremio de empresarios de La Palma, María de la Salud Gil, informó que ya se han puesto en marcha más 1.000.00 expedientes de contratación internacional. Las personas que logren obtener una plaza estarán protegidos por la Ley de Extranjería, además serán beneficiados con los convenios de Seguridad Social, que priorizan el perfil técnico y la formación de los postulantes.

El sueldo que cobrarán será un salario promedio superior a los 23.000 euros anuales, un 32% más que el pago base nacional. La oferta laboral también cuenta con un plan de pensiones, jornadas laborales compatibles con la vida familiar y uno de los mejores convenios colectivos del país que beneficia a los migrantes.