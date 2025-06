España tendrá festivo por San Juan el 23 de junio: estas son las comunidades con puente, según BOE

En España, con la llegada del verano, una de las fechas más simbólicas y esperadas es la celebración de San Juan. Esta festividad llena de ritos, hogueras y tradiciones tan antiguas, marca el inicio del verano en el país ibérico. Aunque no es un festivo nacional, el 24 de junio será no laborable en diversas regiones y comunidades.

Aunque no es un festivo nacional, el 24 de junio será no laborable en diversas regiones y comunidades. De acuerdo con el Boletín Oficial del Estado (BOE), el día de San Juan será no laborable en más de 1.800 municipios de España y con ello disfrutar de un puente largo. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

¿En qué comunidades de España será festivo San Juan?

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que regiones como Cataluña y la Comunidad Valenciana han incorporado la celebración de San Juan en sus calendarios laborales. En el caso valenciano, este día es considerado "retribuido y recuperable", lo que significa que los trabajadores podrán descansar, pero compensar esas horas más tarde.

Asimismo, más de 1.800 municipios de todo el país han declarado el 24 de junio como festivo local. Ciudades grandes como Alicante, A Coruña, Almería, Badajoz, León, Las Palmas y Segovia se encuentran entre las que se suman a esta festividad.

En provincias como León (con 38 municipios) o A Coruña (con 31), la festividad es un auténtico fenómeno local. Lugares como Álava (con 5 pueblos que se suman), el 24 de junio será no laborable. Por lo que, más de 17 millones de españoles disfrutarán de esta festividad religiosa.

Entre los municipios que celebrarán San Juan como festivo están Arteixo o Arzúa en Galicia, Parla, Patones, Las Rozas de Puerto Real y Tres Cantos en la Comunidad de Madrid, Valdefresno, San Andrés de Rabanedo o Yeres en León, y Costuera, La Parra o Coria en Badajoz.

¿Qué se celebra en la fiesta de San Juan en España?

A pesar de que el día festivo se celebra el día 24, la verdadera celebración de San Juan tiene lugar la noche anterior. El origen de esta celebración reviene a tiempos ancestrales relacionados con el ciclo solar, llevándose a cabo esta tradición en el curso de los siglos, fusionando los ritos paganos con la fiesta cristiana en honor de San Juan Bautista.

El fuego es un símbolo inequívoco de esta noche. En la playa, en las plazas, en el campo, los vecinos se agrupan para iluminar hogueras donde proclama su deseo por escrito o quemar recuerdos que quieren olvidar. La mayoría de las veces, los osados que se atreven a zambullirse en el mar a partir de medianoche lo hacen convencidos de que alcanzar la buena suerte, así como experimentar la renovación de su persona.

Junto con el fuego, otras costumbres son saltar sobre las hogueras, recoger plantas con propiedades de protección (hidras, hipérico, ortiga, ruda, …), realizar rituales simbólicos en busca de purificación, siendo uno de los más llamativos el recibido en la localidad de San Pedro Manrique (Soria), en el que el famoso "Paso del Fuego" reúne a los participantes para recorrer descalzos el camino sobre las brasas de una hoguera.