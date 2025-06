ONU investiga al gobierno de Trump por deportaciones de inmigrantes venezolanos a El Salvador como posibles “desapariciones”

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha comenzado una investigación sobre las deportaciones de un grupo de venezolanos a El Salvador, las cuales han sido catalogadas como “desapariciones”. Según un informe difundido a Univision, alrededor de 250 inmigrantes fueron deportados sin una justificación legal adecuada. Esta situación ha generado preocupación entre organismos internacionales, que buscan esclarecer las circunstancias de estas acciones.

La presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Gabriella Citroni, se comunicó con el abogado de uno de los afectados para indicarle que la ONU se encuentra en el proceso de recopilación de información para enviar una misiva a Estados Unidos para reconsiderar las expulsiones.

"El Grupo de Trabajo expresó su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer la suerte y paradero de la persona desaparecida y proteger sus derechos", indica el documento. Citroni y el abogado de inmigración Martin Rosenow acusan a la administración de Trump por no dar mayor información de los ciudadanos venezolanos y salvadoreños que fueron expulsados del país por la Ley de Enemigos Extranjeros.

Carta del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Citroni conversó con Univision para explicarle que el caso que están utilizando es el de Franco José Caraballo, quien fue deportado de EE.UU. mediante un vuelo comercial desde Texas el 15 de marzo. Caraballo no pudo apelar la medida debido a que no se encontraba en el país y no pudo ser ubicado hasta el momento. Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también desestimaron el caso al no saber exactamente su paradero. Otros 125 inmigrantes también fueron catalogados como "desaparecidos" en terceros países.

¿Cuándo la ONU considera como desaparición de una persona?

Según la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzosa, se considera desaparición cuando una persona es “arrestada, detenida, secuestrada o privada de libertad de cualquier otra forma por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado. Va seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de ocultar la suerte o paradero de la persona desaparecida, lo que la sustrae de las protecciones de la ley”.

Rosenow declaró a Univision que Caraballo no ha tenido contacto con su familia desde el día anterior a su presunta deportación. Cree que fue llevado al CECOT, luego de que el medio CBS News publicara una lista de nombres con los inmigrantes venezolanos trasladados.