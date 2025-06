Este lunes 16 de junio, el senador demócrata Tim Kaine presentó una ley que busca evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilice la fuerza militar contra Irán sin tener el permiso del Congreso. Esta propuesta se da el contexto de una creciente batalla entre Israel e Irán que aumenta el miedo de un conflicto mucho más amplio.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Kaine, senador del estado de Virginia, ha estado luchando durante varios años por restaurar el control del Congreso para declarar la guerra, una facultad que actualmente se encuentra en manos de la Casa Blanca. En 2020, durante el primer periodo presidencial de Trump, Kaine propuso una medida similar con el fin de restringir su habilidad para iniciar un conflicto bélico con Irán.

¿Por qué Tim Kaine presentó una ley que busca impedir que Trump ataque a Irán sin permiso del Congreso?

El senador Tim Kaine sostuvo que su más reciente medida respecto a los poderes de guerra resalta que es el Congreso, y no el presidente, quien tiene la autoridad exclusiva para declarar la guerra según la Constitución de Estados Unidos. Además, enfatizó que cualquier hostilidad hacia Irán debe tener con una aprobación clara a través de una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar.

"No es beneficioso para nuestra seguridad nacional iniciar un conflicto con Irán a menos que sea absolutamente necesario para proteger a Estados Unidos. Estoy extremadamente preocupado de que el reciente aumento de tensiones entre Israel e Irán pueda involucrar rápidamente a Estados Unidos en otro conflicto sin fin", afirmó Kaine.

¿Es posible que prospere el proyecto de ley presentado por el senador Tim Kaine?

De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, las decisiones relativas a los poderes bélicos tiene un estatus especial, lo que implica que el Senado debe evaluar y decidir de manera ágil sobre el tema.

Cabe señalar que una ley similar presentada por Kaine en 2020 fue aceptada por el Senado y la Cámara de Representantes, recibiendo algo de respaldo por parte de los republicanos; sin embargo, no reunió los votos necesarios para anular el veto del presidente Trump.

Donald Trump defiende apoyo a Israel en medio de conflicto con Irán

El mandatario estadounidense, Donald Trump, reafirmó su respaldo a Israel en medio de la disputa con Irán. "Para aquellos que afirman desear paz, no se puede lograr si Irán tiene un arma nuclear. Por lo tanto, para todas esas personas admirables que no desean hacer nada que impida a Irán obtener un arma nuclear, eso no es paz", expresó el presidente.

La reacción de Trump se produjo en respuesta a críticas como la del periodista Tucker Carlson, quien ha cuestionado el respaldo de Estados Unidos a Israel y sus ataques contra Irán, señalando que esto contradice su política de "Estados Unidos primero". El presidente comentó: "Bueno, dado que yo fui quien creó esa política y que el término no se utilizó hasta que yo asumí, pienso que soy yo quien determina eso".

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.