Manifestantes de Washington D.C. protestan contra Trump durante marcha 'No Kings’: "No a un Estados Unidos fascista"

Este sábado 14 de junio, miles de manifestantes salieron a las calles de Washington D.C para participar de la protesta 'No Kings' y marchar en contra de la administración de Donald Trump. A través del cántico "No a un Estados Unidos fascista", llos manifestantes expresaron su rechazo al actual presidente de los EEUU.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Las manifestaciones se coordinaron para que coincidiera con el desfile militar que el presidente Donald Trump llevaría a cabo en en Washington, en honor al 250. º aniversario del Ejército de los Estados Unidos. El cumpleaños del mandatario también coincide con el 14 de junio.

Miles de personas participaron del 'No Kings', una protesta en contra de Trump

En el contexto de los preparativos para el desfile militar que celebra el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el cumpleaños 79 del presidente Donald Trump, se llevó a cabo una protesta contra Trump llamada 'No Kings'.

Esta protesta impulsada por grupos que anteriormente formaron parte de la manifestación 'Hands Off', que tuvo lugar el 5 de abril. El mensaje central de esa manifestación fue que el presidente Trump representa un peligro para el sistema de salud, la educación y el Seguro Social.

Asimismo, los organizadores de 'No Kings' no tenían la intención de organizar una protesta en Washington, DC, para no "darle protagonismo a este desfile de cumpleaños"; sin embargo, de todas formas miles optaron por asistir a una marcha contra Trump en DC.

Esto fue lo que dijo el gobierno de Trump sobre la protesta 'No Kings'

Durante un evento, se le consultó a Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, sobre si la administración de Trump permitiría manifestaciones pacíficas durante el desfile militar. Leavitt calificó la pregunta como "ridícula" y afirmó que el presidente respalda las manifestaciones pacíficas y cree en el derecho de los estadounidenses a expresar sus opiniones.

Sin embargo, enfatizó que no respalda la violencia en absoluto la intervención de fuerzas de seguridad destinadas a garantizar el orden de la ciudad.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.