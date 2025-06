ICE esposa a ciudadana estadounidense embarazada y arresta a su prometido, un inmigrante guatemalteco, sin previa identificación

El lunes 2 de junio por la tarde, Jasmine López y su pareja, Marlon Iván Méndez, un inmigrante guatemalteco, vivieron una experiencia inesperada y angustiosa. Marlon fue arrestado por oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando se encontraba fuera de la lavandería Watson Wash & Fold, en Greensboro. Los agentes, vestidos de civil y sin identificarse, se le acercaron para detenerlo.

La situación se agravó cuando Jasmine, quien está en su tercer trimestre de embarazo, fue esposada luego de identificarse como ciudadana estadounidense. Un agente le indicó que debía "regresar de donde vino", a pesar de que ella nació en Winston-Salem. Posteriormente, fue liberada.

ICE arresta a inmigrante guatemalteco afuera de una lavandería de Carolina del Norte

El suceso tuvo lugar cuando Marlon Iván Méndez, de 23 años, debía presentarse en la Corte del Condado de Guilford para una audiencia inicial relacionada con un cargo de DWI (conducir bajo la influencia del alcohol) que enfrentaba desde mayo de 2025.

Marlon había completado las horas de servicio comunitario exigidas y tenía programadas sus clases finales de seguridad vial para conductores a principios de junio. Sin embargo, su abogado decidió reprogramar la cita en la corte tras enterarse de la presencia de agentes de ICE.

Al parecer, los oficiales tenían una lista de personas que debían comparecer ese día. Según fuentes locales, los agentes de ICE habrían seguido a Marlon hasta la lavandería, donde finalmente fue detenido más tarde ese mismo día.

Pareja de inmigrante guatemalteco arrestado por el ICE muestra su preocupación

Jasmine López, quien se siente angustiada por su futuro y el de su hijo, compartió sus temores: "Nos conocimos a los 18 años y desde entonces hemos estado juntos. Comencé a trabajar hace seis meses, pero no me dan licencia por maternidad. Iba a depender de él, y ahora no sé qué va a pasar."

Asimismo, Jasmine expresó su preocupación sobre el trato que reciben los inmigrantes detenidos en los centros de detención. "Me asusta que desaparezcan a las personas sin juicio y que no informen a los familiares sobre su paradero. Temo que él no pueda conocer a nuestra hija, él está muy deseoso de verla. Me preocupa que no lo traten con dignidad en el centro de detención".

Organización que defiende a inmigrantes muestra su rechazo por arresto de Marlon Méndez

El 3 de junio se llevó a cabo una conferencia de prensa en las afueras de la Corte del Condado de Guilford. En este evento estuvo presente Jasmine López, acompañada de miembros de la organización Siembra NC, defensora de los derechos de los inmigrantes, y líderes religiosos, quienes rechazaron el arresto de Marlon Méndez. Afirmaron que este tipo de acciones generan inseguridad en la comunidad.

“Nadie está más seguro por el arresto de Marlon, ni por haber esposado a una mujer embarazada”, comentó el Reverendo Michael Dickson, pastor de la Primera Iglesia Luterana de Greensboro y coordinador de Ministerios de Justicia Social y Defensa del Sínodo de Carolina del Norte (ELCA).

Es importante destacar que Marlon Iván Méndez fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Alamance, y Siembra NC considera que es probable que sea reubicado en el Centro de Detención Stewart dentro de las próximas 48 horas.

