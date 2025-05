Buenas noticias para inmigrantes en EEUU: USCIS revela los requisitos para solicitar el TPS este 2025

El Estatus de Protección Temporal (TPS) se presenta como una medida humanitaria crucial para ciertos inmigrantes en Estados Unidos. Este beneficio, administrado por el DHS, permite que personas de naciones designadas puedan permanecer en el país de forma temporal, sin riesgo de deportación.

La designación de un país para el TPS obedece a situaciones extraordinarias y transitorias, tales como conflictos armados persistentes, desastres naturales devastadores, epidemias severas, u otras condiciones excepcionales que impiden un retorno seguro y ordenado a sus lugares de origen.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el TPS en 2025?

Para calificar al Estatus de Protección Temporal (TPS), los solicitantes deben cumplir con una serie de criterios establecidos por la USCIS:

Nacionalidad o última residencia : Ser ciudadano de un país designado para el TPS , o una persona sin nacionalidad cuya última residencia habitual radicó en dicho país.

: Ser ciudadano de un país designado para el , o una persona sin nacionalidad cuya última residencia habitual radicó en dicho país. Período de solicitud : Presentar la solicitud durante el período inicial de inscripción o reinscripción. En casos excepcionales, cumplir con los requisitos para una presentación tardía durante cualquier extensión de la designación del país al TPS .

: Presentar la solicitud durante el período inicial de inscripción o reinscripción. En casos excepcionales, cumplir con los requisitos para una presentación tardía durante cualquier extensión de la designación del país al . Presencia física continua (CPP) : Haber estado físicamente presente de forma ininterrumpida en Estados Unidos desde la fecha de efectividad de la designación más reciente del país.

: Haber estado físicamente presente de forma ininterrumpida en desde la fecha de efectividad de la designación más reciente del país. Residencia continua (CR): Haber residido de manera continua en Estados Unidos desde la fecha específica designada para su país. Las salidas breves, casuales e inocentes del territorio estadounidense representan una excepción a los requisitos de CPP y CR, pero es imprescindible informar a la USCIS sobre todas las ausencias desde las fechas de CPP y CR para que la entidad determine si aplica la excepción.

¿Quiénes no podrán solicitar el TPS en 2025?

Ciertas circunstancias descalifican a un individuo para obtener o mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS). Es crucial revisar estas exclusiones para evitar complicaciones en el proceso de solicitud:

Antecedentes criminales : Haber sido condenado por un delito grave o por dos o más delitos menores cometidos en Estados Unidos .

: Haber sido condenado por un delito grave o por dos o más delitos menores cometidos en . Inadmisibilidad migratoria : Ser considerado inadmisible como inmigrante bajo las causales estipuladas en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), lo que incluye causales relacionadas con actividades criminales o de seguridad para las cuales no existe exención.

: Ser considerado inadmisible como bajo las causales estipuladas en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), lo que incluye causales relacionadas con actividades criminales o de seguridad para las cuales no existe exención. Impedimentos para asilo : Estar sujeto a cualquiera de los impedimentos reglamentarios que aplican a las solicitudes de asilo. Esto abarca, entre otros, haber participado en la persecución de otra persona o haber incurrido o iniciado actividades terroristas.

: Estar sujeto a cualquiera de los impedimentos reglamentarios que aplican a las solicitudes de asilo. Esto abarca, entre otros, haber participado en la persecución de otra persona o haber incurrido o iniciado actividades terroristas. Incumplimiento de presencia y residencia : No satisfacer los requisitos de presencia física continua o residencia continua en Estados Unidos .

: No satisfacer los requisitos de presencia física continua o residencia continua en . Omisión de reinscripción: Si se otorgó el TPS previamente, no reinscribirse según lo exigido, sin una causa justificada para ello.

Impacto del TPS en otros procesos migratorios

La solicitud de TPS no impide a los inmigrantes buscar otros beneficios o protecciones migratorias para los que puedan ser elegibles. Una persona puede solicitar estatus de No Inmigrante, presentar una Solicitud de Ajuste de Estatus basada en una petición de inmigrante, o gestionar cualquier otra protección migratoria. Sin embargo, es imperativo cumplir con todos los requisitos de elegibilidad específicos para cada beneficio particular.

Es relevante destacar que una solicitud de TPS no afecta una petición de asilo ni viceversa. La denegación de una solicitud de asilo o de cualquier otro beneficio migratorio no interfiere con la capacidad de un individuo para inscribirse al TPS. No obstante, si las razones para la denegación de otra solicitud también constituyen una causal de inelegibilidad para el TPS, entonces sí podría influir negativamente en la aprobación de este último. La claridad en la información y el cumplimiento estricto de los requisitos son fundamentales para los inmigrantes que buscan acogerse a este amparo temporal en Estados Unidos.