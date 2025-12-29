La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, lunes 29 de diciembre

Aries

Hoy sentirás la necesidad de tomar el control de una situación que habías dejado pasar. En el trabajo o los estudios, una decisión firme te traerá tranquilidad. En el amor, evita discutir por cosas del pasado; no todo necesita una respuesta inmediata. La paciencia será tu mejor aliada para cerrar el día en armonía. Respira antes de actuar y piensa a largo plazo.

Tauro

La estabilidad que tanto buscas comienza a tomar forma. Es un buen día para organizar tus finanzas o planear un gasto importante con mayor conciencia. En lo sentimental, una conversación honesta fortalecerá la confianza. Permítete bajar la guardia y expresar lo que sientes sin miedo. Confía en el proceso, incluso si avanza despacio.

Géminis

Tu mente estará muy activa y llena de ideas. Aprovecha este lunes para escribir, planear o comunicar algo importante que habías postergado. En el amor, cuida tus palabras: el tono es tan importante como el mensaje. Evita suposiciones y pregunta antes de sacar conclusiones. La claridad evitará malentendidos.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel, pero eso te ayudará a comprenderte mejor. Hoy puedes sanar una relación o cerrar un capítulo emocional pendiente. Dedica tiempo a tu bienestar personal y no te exijas más de lo necesario. Escuchar tu corazón será clave para sentirte en paz. Sentir no es debilidad, es fortaleza.

Leo

El día te invita a brillar, pero desde la empatía. En el trabajo o entorno social, tu liderazgo será notado si actúas con generosidad. En el amor, compartir el protagonismo fortalecerá el vínculo. A veces, ceder también es una forma de amar. Lidera con humildad y autenticidad.

Virgo

Excelente jornada para ordenar pendientes y poner en claro tus prioridades. Tu disciplina te ayudará a avanzar con paso firme. Sin embargo, recuerda que descansar también es productivo. En el amor, un gesto sencillo puede significar mucho más de lo que imaginas. No todo tiene que ser perfecto para ser valioso.

Libra

El universo te pide equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Hoy podrías enfrentar una decisión importante relacionada con relaciones o compromisos. Aunque no sea fácil, elegirte a ti mismo traerá paz interior. Confía en tu intuición, no te fallará. El amor propio también es una elección diaria.

Escorpio

Tu intensidad emocional te permitirá ver verdades ocultas. Es un buen día para conversaciones profundas y para liberar rencores acumulados. En el ámbito laboral, mantén la calma y evita entrar en juegos de poder. Tu silencio puede ser más fuerte que cualquier palabra. Soltar el pasado abre espacio a lo nuevo.

Sagitario

Tu optimismo regresa con fuerza y te impulsa a pensar en el futuro. Este lunes es ideal para planear viajes, estudios o nuevos proyectos. En el amor, alguien admira tu energía positiva; no tengas miedo de mostrar tu lado vulnerable también. Sueña en grande, pero actúa con enfoque.

Capricornio

Con el Sol en tu signo, te sientes más centrado y decidido. Es un excelente día para establecer metas a largo plazo y tomar decisiones importantes. En lo emocional, intenta abrirte un poco más. Mostrar sentimientos no te hace menos fuerte, te hace más humano. El equilibrio entre mente y corazón es clave.

Acuario

Las ideas innovadoras fluyen con facilidad. Hoy podrías encontrar soluciones creativas a problemas que parecían estancados. En el amor, sé honesto sobre lo que quieres y necesitas. La autenticidad fortalecerá cualquier relación. Tu originalidad es tu mayor virtud.

Piscis

Apoyo emocional sincero te rodea hoy. Permite que te ayuden. Buen día para la creatividad laboral. Tu sensibilidad es una fortaleza. Confía La sensibilidad será tu mejor guía este lunes. Confía en tus corazonadas y evita ambientes cargados de energía negativa. Es un buen día para actividades artísticas, espirituales o de introspección. Regálate un momento de calma y conexión interior. Escucha tu intuición, siempre sabe el camino.