Prestigio universitario de EEUU es afectado tras políticas migratorias de Trump que afectan a estudiantes inmigrantes, según informe

De acuerdo a un estudio publicado por FWD.us, la lucha entre el gobierno de Estados Unidos y los estudiantes inmigrantes que están en desacuerdo con las políticas de Donald Trump es una amenaza al prestigio de las universidades estadounidenses construido por décadas. FWD.us es una organización respaldada por líderes tecnológicas que promueven caminos a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. El ataque a los programas de visas F y J, liderada por los departamentos de Estado (DOS) y Seguridad Nacional (DHS), ya ha impactado a aproximadamente 4,700 estudiantes, quienes, tras la revocación de sus permisos, temen ser deportados en cualquier momento.

Por ahora, un fallo judicial en Oakland, California, ha frenado temporalmente la implementación de estas medidas, permitiendo que los estudiantes afectados conserven su estatus legal. Sin embargo, la duda continúa, ya que las cancelaciones se han realizado muchas veces sin explicaciones claras, e incluso por infracciones menores de tránsito. En abril, universidades de California informaron la cancelación de visas F-1 para alrededor de 80 estudiantes, cifra que podría incrementarse, según indicaron las autoridades.

Aporte de los estudiantes inmigrantes

El informe FW.us destaca que, durante más de un siglo, Estados Unidos ha sido el destino preferido para estudiantes y talento global, lo que ha generado "increíbles beneficios a cada rincón del país". Los estudiantes inmigrantes aportaron US$43.8 mil millones a la economía y generaron más de 375,000 empleos. Además, contribuyeron con US$9,000 millones a las universidades públicas, representando el 28% de sus ingresos totales.

El informe señala que la disminución en la matrícula internacional podría causar el cierre de escuelas, la pérdida de empleos y una fuerza laboral menos capacitada. Además, una cuarta parte de las empresas emergentes estadounidenses valoradas en US$1,000 millones fueron fundadas por exalumnos internacionales, quienes generaron en promedio 860 empleos por empresa. Según el documento, “convertir la presencia de académicos internacionales en Estados Unidos en un tema partidista creará incertidumbre para los futuros estudiantes, poniendo en riesgo todo lo construido durante décadas”.

Cancelación de visas en políticas migratorias de Trump

Las razones para cancelar visas a estudiantes inmigrantes muchas veces han sido triviales: exceso de velocidad, multas de estacionamiento, no usar el cinturón de seguridad o incluso ser víctimas de violencia doméstica. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la mayoría de las visas estudiantiles, estimadas en 1.1 millones, no serán canceladas, sino que la medida se dirige a quienes “apoyan movimientos contrarios a la política exterior de Estados Unidos” o están relacionados con posibles actividades delictivas. No obstante, el informe de FWD.us denuncia que muchas de estas cancelaciones carecen de una justificación válida.

“Los estudiantes internacionales se encuentran entre los visitantes más monitoreados e investigados en Estados Unidos. El gobierno no ha demostrado que estos casos cumplan con los requisitos legales para revocar la permanencia de un estudiante en el país”, concluye el informe de FWD.us.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE.UU. en tiempo real.