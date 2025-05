El caso de Gypsy Rose Blanchard es uno de los más impactantes y mediáticos en la historia reciente de Estados Unidos, no solo por el asesinato de su madre, Clauddinnea ‘Dee Dee’ Blanchard, sino también por las condiciones de abuso extremo que precedieron al crimen y fueron ejercidas por su progenitora.

El trágico crimen atrajo atención pública, pero esta vez no como autora del hecho, sino como una figura influyente en redes sociales. Después de cumplir una condena de siete años por su implicación en el asesinato de su madre, la joven de 33 años ha reconstruido su vida y comparte su historia sin filtros en plataformas como TikTok e Instagram.

El caso de Gypsy Rose y su madre 'Dee Dee'

Gypsy Rose Blanchard nació el 27 de julio de 1991 en Luisiana, EE. UU. Desde muy temprana edad, su madre, Clauddinnea ‘Dee Dee’ Blanchard, comenzó a afirmar que su hija sufría múltiples enfermedades graves: leucemia, distrofia muscular, epilepsia, problemas cardíacos y discapacidad intelectual. La niña fue sometida a tratamientos innecesarios y pasó gran parte de su vida en una silla de ruedas, alimentada por sonda, aunque no padecía ninguna de estas condiciones.

Este patrón responde al síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno psiquiátrico en el que un cuidador —en este caso, la madre— provoca o simula enfermedades en una persona bajo su cuidado con el fin de obtener atención, simpatía o beneficios económicos.

La madre de Gypsy Rose, Clauddinnea ‘Dee Dee’ Blanchard, sufría del síndrome de Munchausen por poderes. Foto: Doctor Especialistas

Gypsy Rose recibió donaciones por sus supuestas enfermedades

Durante años, Dee Dee y su hija recibieron donaciones de organizaciones como Habitat for Humanity, Make-A-Wish y diversas fundaciones médicas. Incluso les construyeron una casa adaptada en Misuri, luego de haber perdido su vivienda tras el paso del huracán Katrina. La comunidad local también colaboraba con regalos, viajes a Disney y fondos para cuidados médicos. Todo estaba basado en un gran engaño. Dee Dee mentía a las y los médicos y manipulaba los registros clínicos. En ocasiones, cambiaba de especialista cuando alguno comenzaba a cuestionar los diagnósticos.

Gypsy fue privada de educación formal, así como del contacto con amistades, su padre biológico y otros familiares. Con el tiempo, comenzó a sospechar que no estaba enferma. A escondidas de su madre, accedía a internet para buscar información sobre las enfermedades que supuestamente padecía. En ese proceso conoció a Nicholas Godejohn, un joven con antecedentes de trastornos mentales, a través de un sitio web cristiano de citas.

El asesinato de Dee Dee Blanchard

En junio de 2015, Gypsy y Godejohn llevaron a cabo un plan para acabar con la vida de Dee Dee. Él viajó desde Wisconsin hasta Misuri, donde ella le permitió ingresar a la casa. Mientras Gypsy se ocultaba en el baño, Godejohn apuñaló a la mujer en varias ocasiones hasta causarle la muerte. Ambos escaparon, pero fueron detenidos días después. En su defensa, Gypsy sostuvo que sentía que era la única salida posible. Durante el juicio, se reveló el extenso historial de abusos físicos, psicológicos y médicos.

Gypsy Rose se separó de su esposo, Ryan Anderson, en el año 2024. Foto: Diario AS

Condenas de Gypsy Rose y su enamorado

Gypsy Rose se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 10 años de prisión, de los cuales cumplió ocho (fue liberada en diciembre de 2023). Por su parte, Nicholas Godejohn fue condenado por asesinato en primer grado y cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Gypsy Rose se convirtió en una estrella de TikTok y en otras redes sociales

Hoy, lejos de los hospitales, las mentiras y la opresión, Gypsy Rose utiliza las redes sociales como un canal para narrar su verdad y conectar con otras personas. En TikTok, donde su cuenta oficial (@gypsyrose.tiktok) supera los 9 millones de seguidores, publica reflexiones, anécdotas y mensajes de empoderamiento. También promociona su libro de memorias Released: Conversations on the Eve of Freedom, en el que relata sus años en prisión y su proceso de sanación.

En Instagram, comparte momentos de su vida cotidiana y los lugares que visita. Solía publicar fotos junto a su esposo, Ryan Anderson, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2023, mientras aún se encontraba en prisión. Sin embargo, en 2024, la pareja se separó debido a problemas en su relación. A fines de ese mismo año, Gypsy Rose anunció el nacimiento de su hija, Aurora, aunque ha decidido mantener la privacidad de la menor para proteger su seguridad.