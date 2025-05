Malas noticias para inmigrantes en EEUU: Trump pretende enviar agentes del CBP para apoyar arrestos de ICE

La administración del presidente Donald Trump está organizando el envío de cerca de 500 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para respaldar las labores de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de Estados Unidos, según informó el medio CBS News.

Tres fuentes relacionadas con este plan señalaron que los agentes serán destinados a las oficinas regionales de ICE en varias ciudades del país, con la finalidad de aumentar la cantidad de arrestos de inmigrantes en situación migratoria irregular.

Trump propone enviar agentes del CBP para apoyar arrestos de inmigrantes

Esta movilización del CBP representa la más grande de su tipo desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump y es parte de una estrategia destinada a fortalecer la aplicación de la ley migratoria federal sin requerir nuevas asignaciones presupuestarias del Congreso.

De acuerdo con las fuentes consultadas por CBS News, los agentes del CBP que participarán provienen de la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Operaciones de Campo y la Oficina de Operaciones Aéreas y Marinas, unidades que generalmente desempeñan funciones en las fronteras terrestres, puntos de entrada internacionales y áreas marítimas.

¿Cuándo iniciaría la movilización de agentes del CBP para apoyar arrestos en las fronteras de EEUU?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no han emitido declaraciones oficiales respecto al operativo y no respondieron a las solicitudes de comentario de CBS News. No obstante, dos de las fuentes indicaron que la movilización podría iniciar a partir de la última semana de mayo.

El plan refuerza una estrategia federal orientada a mejorar la coordinación entre agencias para acelerar los arrestos y deportaciones dentro del país. Además, los agentes de CBP asignados a esta operación apoyarán a las 25 oficinas de campo de ICE ubicadas en distintos puntos del territorio estadounidense.

Su función será colaborar en operativos dirigidos a identificar, detener y procesar a personas que se encuentren en el país sin autorización legal, según explicó CBS News. Las tareas que desempeñarán estarán en consonancia con su autoridad legal como agentes federales responsables del cumplimiento de la ley migratoria.

Trump aplica nueva multa para los inmigrantes indocumentados de EEUU

La administración de Donald Trump implementó una estrategia específica para motivar a los inmigrantes indocumentados a abandonar Estados Unidos. Esta política consistió en la imposición de multas económicas considerables, que podían llegar a casi US$1,000 por cada día que una persona permaneciera en el país sin autorización legal.

Este método formó parte de un esfuerzo más amplio para fomentar la 'autodeportación', es decir, la salida voluntaria de los individuos. Hasta la fecha, esta administración ha aplicado multas por un total aproximado de US$2 mil millones a cerca de 7.000 personas.