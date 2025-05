Durante una intervención pública en el Seminario Internacional del Grupo Libertad y Democracia realizado en Madrid, el expresidente argentino Mauricio Macri sorprendió a los asistentes con una inusual revelación sobre una conversación privada con Donald Trump. Según su relato, el exmandatario estadounidense le sugirió en tono ambiguo “conquistar Chile” para que Argentina pudiera tener acceso tanto al océano Atlántico como al Pacífico.

El episodio tuvo lugar en la Casa Rosada, durante la cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires en 2018, cuando ambos mandatarios observaban un mapa de Argentina en el despacho presidencial. La historia fue compartida frente a una audiencia de líderes liberales de América Latina, entre ellos los expresidentes Felipe Calderón, Laura Chinchilla y Jamil Mahuad, así como figuras internacionales como José María Aznar, Mariano Rajoy y María Corina Machado.

“Conquista Chile y tendrás los dos océanos”: la frase de Trump que descolocó a Macri en plena cumbre del G20

“Él ve una franja a la izquierda del mapa y pregunta: ‘¿Y esto qué es?’. Le digo: ‘Es Chile’. Y me responde: ‘You should conquer Chile, so you can have both oceans’”, relató Macri ante el público madrileño. La frase provocó risas en el recinto, pero el exmandatario argentino aclaró: “Conociéndolo, lo dice medio en serio, medio en broma”.

El contexto no era menor: Trump se encontraba en Buenos Aires en visita oficial por la cumbre del G20, una de las más importantes reuniones multilaterales del calendario internacional. Según Macri, la conversación fue parte de un intercambio informal que reflejaba el carácter directo y poco convencional del expresidente estadounidense, con quien mantiene una amistad de décadas, desde que él tenía 24 años y Trump 38.

PUEDES VER: China acusa a Trump de dañar la imagen de Estados Unidos y promete proteger a sus estudiantes tras veto en Harvard

De Chile a Groenlandia: las polémicas ideas de expansión de Trump

Macri comparó la frase con otras declaraciones polémicas de Trump sobre expansión territorial. “Después escuché lo de Groenlandia y lo de convertir Canadá en el estado 51, y me sonó conocido”, comentó el exlíder argentino en referencia a otras propuestas del republicano que generaron controversia en la arena internacional.

Estas ideas no fueron simples exabruptos: en 2019, Trump llegó a proponer la compra de Groenlandia a Dinamarca, lo que desató un rechazo diplomático. Además, ha insinuado en reiteradas ocasiones que Estados Unidos no debería seguir cargando con la seguridad global sin reciprocidad, un enfoque que Macri interpretó como parte de su doctrina política. “Él ya tenía dos ideas fuerza: reciprocidad comercial y redefinir el rol global de EE. UU.”, agregó el expresidente argentino.