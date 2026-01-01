HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 1 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Mhoni Vidente comparte su horóscopo para el 1 de enero de 2026, destacando la importancia de reflexionar y cerrar ciclos para iniciar el Año Nuevo con energía renovada.

Conoce el horóscopo de hoy, 1 de enero de Mhoni Vidente
Conoce el horóscopo de hoy, 1 de enero de Mhoni Vidente | Foto: composición LR

La tarotista Mhoni Vidente comparte el horóscopo para el este 1 de enero marcando este primer día del mes como un momento clave para reflexionar, cerrar ciclos e iniciar bien el Año Nuevo 2026 con energía renovada. En sus predicciones, la astróloga invita a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis a confiar en su intuición, fomentar diálogos sinceros y tomar decisiones importantes que sentarán las bases de los próximos meses.

PUEDES VER: Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram

lr.pe

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy, jueves 1 de enero de 2026

Aries

La claridad mental será fundamental para avanzar con firmeza en este Año Nuevo, ya que es un periodo ideal para enfocar tu energía con estrategia y evitar decisiones impulsivas. Más que actuar de inmediato, este momento invita a reflexionar y definir con precisión tus metas personales y profesionales, permitiéndote tomar la iniciativa con mayor seguridad y marcar el ritmo de los objetivos que deseas alcanzar.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Tauro

La paciencia será tu mejor aliada en este primer día del año, ya que avanzar paso a paso te permitirá tomar decisiones con mayor seguridad. Más que apresurarte, este inicio invita a reflexionar sobre lo que deseas construir a largo plazo, especialmente en temas de finanzas y estabilidad emocional, confiando en tus elecciones y manteniendo la calma como base para lo que viene.

Géminis

La comunicación clara será clave en este inicio de año, ya que se presentan nuevas ideas, conversaciones importantes y proyectos que estimulan tu mente. Es un buen momento para compartir planes y escribir tus propósitos, siempre que mantengas el enfoque para no dispersarte y así marcar un tono positivo para los próximos meses.

Cáncer

El año inicia con una combinación de sensibilidad y fortaleza interior, invitándote a escuchar tu intuición y a no temer a los nuevos comienzos. La energía del día te conecta con tus emociones más profundas, convirtiéndolo en un momento ideal para definir intenciones vinculadas al hogar, la familia y aquello que realmente deseas construir desde el corazón.

Leo

Inicias un nuevo ciclo que te impulsa a comenzar el año con confianza y una visión clara de tus objetivos. Es momento de reconocer tu valor y plantear metas ambiciosas, pero alcanzables, donde el liderazgo juegue un rol clave sin dejar de lado la escucha y la colaboración, buscando siempre el equilibrio entre tu brillo personal y el trabajo en equipo.

Virgo

El primer día del año invita a priorizar el orden y el enfoque, convirtiéndose en un momento ideal para organizar planes, rutinas y objetivos vinculados a la salud o el trabajo. Evitar la autocrítica excesiva será clave, ya que la constancia se perfila como tu mayor fortaleza para construir un año estable y productivo.

Libra

El Año Nuevo se abre con decisiones clave en el plano afectivo, invitándote a buscar un equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Definir límites claros y plantear propósitos realistas será fundamental, ya que la armonía llegará cuando priorices tu bienestar emocional sin culpas y con mayor conciencia de tus necesidades.

Escorpio

Este inicio de año llega cargado de una poderosa energía de transformación, ideal para dejar atrás viejos patrones y apostar por cambios profundos. Confiar en tu intuición será clave para tomar decisiones acertadas, ya que el 1 de enero marca un verdadero renacimiento emocional y personal.

Sagitario

El año se inicia con un clima de optimismo y deseo de expansión, ideal para plantear metas vinculadas a los estudios, los viajes o el crecimiento personal. Mantener los pies en la tierra te ayudará a concretar ideas, mientras que la honestidad contigo mismo será fundamental para avanzar con claridad.

Capricornio

El año comienza con un enfoque claro y determinación, marcando este jueves como el inicio de un ciclo de compromiso y responsabilidad personal. Es un momento ideal para definir metas profesionales y estructurar planes a largo plazo, donde la disciplina será clave sin dejar de lado el disfrute del proceso.

Acuario

El primer día del año invita a abrir la mente y pensar diferente, dando paso a nuevas posibilidades. Es un momento propicio para renovar ideas, soltar creencias limitantes y confiar en tu originalidad, entendiendo que el cambio que buscas comienza con una decisión interna clara.

Piscis

La energía del Año Nuevo te invita a profundizar en tu mundo interior y fortalecer tu conexión espiritual. Es un momento ideal para establecer intenciones desde el corazón, confiar en tu intuición y sensibilidad, y comenzar el año con sueños claros y una mayor conexión emocional.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 31 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 31 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 30 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 30 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 29 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 29 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 31 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 31 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 31 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 31 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Predicciones del horóscopo chino 2026: conoce la fortuna de todos los signos en el Año del Caballo de Fuego

Predicciones del horóscopo chino 2026: conoce la fortuna de todos los signos en el Año del Caballo de Fuego

LEER MÁS
Año Nuevo 2023: ¿qué colores de velas debo encender para atraer la salud, dinero, amor y más?

Año Nuevo 2023: ¿qué colores de velas debo encender para atraer la salud, dinero, amor y más?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 30 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de diciembre, según Jhan Sandoval

Predicciones del horóscopo chino 2026: conoce la fortuna de todos los signos en el Año del Caballo de Fuego

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025