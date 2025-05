Malas noticias para inmigrantes en EEUU: ICE usa estas nuevas tácticas con trabajadores en redadas silenciosas, según experta

En los últimos meses, las autoridades de inmigración en Estados Unidos adoptaron un método menos visible, pero igualmente efectivo para detener a trabajadores sin documentación: las redadas silenciosas.

Este cambio en las operaciones de ICE ha ocasionado un ambiente de incertidumbre y alarma en comunidades latinas y en sectores laborales vulnerables, como la restauración y el comercio.

Las nuevas tácticas del ICE en las redadas silenciosas contra trabajadores en 2025

En lugar de presentarse directamente en el lugar de trabajo para arrestar a empleados indocumentados, la agencia inicia una auditoría administrativa, solicitando a las empresas que revisen los formularios I-9 de sus trabajadores para verificar su estatus migratorio, señaló la jurista Kathia Quiros.

Durante este proceso, los empleadores reciben un plazo para corregir posibles irregularidades en la documentación de sus empleados, según Quiros. En caso de no cumplir con esta obligación, ICE puede realizar visitas posteriores para arrestar a quienes no cuenten con la autorización adecuada para trabajar.

¿Qué recomendación brinda la experta a los inmigrantes ante las redadas silenciosas del ICE?

La jurista Kathia Quiros destacó que, en caso de que el empleador reciba una notificación de auditoría, este contacte de inmediato a un abogado experto para actuar como intermediario con ICE y proteger los intereses de los trabajadores.

Por otro lado, en el momento de las redadas, los trabajadores tienen derechos que las autoridades deben respetar como la oportunidad de mantenerse en silencio y no abrirles la puerta en caso de no poseer una orden judicial válida, comunicó Legal Aid at Work. Este derecho es independiemente de los estatus migratorios de las personas intervenidas.