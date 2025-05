Un hecho de extrema violencia conmociona Argentina. Una mujer de 58 años fue atacada por una banda de delincuentes que irrumpió en su vivienda durante la madrugada del sábado. Tras no encontrar dinero en efectivo, los ladrones la ataron, golpearon y quemaron con una plancha.

El violento robo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Saladillo al 3300, en la localidad del partido de Morón. Los agresores irrumpieron mientras la víctima dormía, violentaron la reja de la ventana e iniciaron una brutal secuencia de tortura al no hallar dinero en el domicilio.

"Me quemaron la mano y la espalda": el testimonio de la víctima

La víctima, identificada como Ana, relató los detalles del ataque el lunes siguiente a TN. Según su testimonio, los delincuentes la despertaron abruptamente y comenzaron a exigirle dinero. "Me pedían plata y no tenía. Lo poco que tenía estaba en el celular y se lo llevaron", declaró en diálogo con medios locales.

Durante el robo, los ladrones se comunicaban constantemente con un quinto cómplice que oficiaba de campana desde el exterior. Registraron cada rincón de la casa buscando efectivo o bienes de valor. Aunque sustrajeron algunas pertenencias menores como una valija, un buzo, los documentos personales de la mujer y una tarjeta SUBE, su principal objetivo era el dinero.

"Capaz le pasaron el dato mal de que yo tenía dinero, porque ellos querían dinero. No se llevaron los electrodomésticos ni otras cosas de valor", expresó la mujer, aún en estado de shock. La violencia escaló cuando los delincuentes no encontraron lo que buscaban: “Primero me torcieron los dedos, me tenían amordazada, atada las manos y al final me empezaron a quemar la mano y la espalda. Ya se habían llevado todo”

Robo en Castelar: vaciaron su cuenta virtual tras la tortura

El único botín relevante fue el dinero que Ana tenía en su cuenta digital. Los ladrones obligaron a la víctima a entregar su celular, desde donde accedieron a su billetera virtual y transfirieron el saldo disponible. Aún no se conocen los montos sustraídos.

La modalidad delictiva que mezcla violencia física y uso de tecnología para el vaciamiento de cuentas digitales se ha vuelto una preocupación creciente en la provincia de Buenos Aires. Este caso de Castelar suma un nuevo antecedente a los métodos brutales empleados por bandas organizadas.

Elementos personales como el teléfono móvil se han convertido en blancos codiciados, no solo por su valor, sino por el acceso directo que permiten a aplicaciones financieras. Esta situación refuerza el llamado de atención sobre la seguridad digital, especialmente en contextos de inseguridad urbana.

PUEDES VER: Mató a su compañero durante encuentro íntimo y ahora podría ser condenada a cadena perpetua en Argentina

Investigación en curso: sin detenidos y con cámaras bajo análisis

El caso está siendo investigado por la Fiscalía N.º 4 de Morón. Según fuentes judiciales, los asaltantes lograron escapar antes de que algún vecino diera aviso a la Policía. Por el momento, no hay detenidos ni identificados.

Agentes de la Policía Bonaerense y personal de investigaciones trabajan en el análisis de cámaras de seguridad del barrio para reconstruir el recorrido de los delincuentes tras el ataque. También se realizó un peritaje exhaustivo en la vivienda de la víctima para recabar pruebas que puedan orientar la pesquisa.