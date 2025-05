El modelo asiático que parece de 20, pero tiene casi 60 años: conoce el secreto de su 'eterna juventud'

El caso de Chuando Tan, un fotógrafo y modelo singapurense, quien, a sus 59 años, se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales gracias a su aspecto físico, parece desafiar al tiempo. Con una rutina sencilla y alejada de los costosos tratamientos estéticos, Tan revela cómo logra mantener un físico envidiable, conservando una apariencia juvenil sin recurrir a cirugías en un mundo donde los estándares de belleza y juventud parecen estar en constante cambio.

Historias como las de Tan sorprenden y desafían las convenciones. Mientras la industria de la estética sigue promoviendo tratamientos costosos y soluciones rápidas para lograr una apariencia juvenil, Chuando Tan demuestra que es posible envejecer de manera natural, manteniendo una salud física y mental excepcionales.

¿Cuál es el secreto de Chuando Tan de su 'eterna juventud'?

El secreto de Tan no está en productos milagrosos, sino en una dieta estricta y una rutina de ejercicios moderados. "Mi físico es el resultado de un 70% de lo que como y un 30% del ejercicio físico", confiesa al medio Il Corriere dello Sport. Su día comienza con un desayuno que incluye seis huevos duros (solo consume dos yemas), acompañado de leche, frutas como arándanos y palta, y se complementa con arroz con pollo, verduras a la parrilla y sopa de pescado. Además, evita el café y el té, priorizando el consumo de agua mineral, mientras que la vitamina C forma parte de su régimen antioxidante. Aunque el helado es su debilidad, lo consume solo durante la primera mitad del día para no afectar su sueño ni metabolismo.

A nivel físico, Tan entrena cuatro veces a la semana con un enfoque en la fuerza muscular, complementando sus ejercicios con caminatas rápidas en la cinta y natación nocturna. Este último ejercicio no solo le ayuda a mantenerse en forma, sino que también es clave para liberar tensiones y relajarse antes de dormir. Además, la importancia del descanso es uno de sus pilares: se acuesta antes de las 23:00 horas, evitando los dispositivos electrónicos para meditar y garantizar un sueño reparador.

Chuando Tan entrena cuatro veces a la semana y se alimenta sanamente para mantener su actual estado físico. Foto: Instagram

¿Cómo cuida su piel Chuando Tan?

En cuanto al cuidado de la piel, Tan mantiene un enfoque simple, usando solo un gel limpiador y una crema hidratante para su piel sensible. A pesar de no recurrir a tratamientos estéticos, se permite teñir las canas mensualmente, lo que contribuye a su cabellera brillante.

Tan asegura que no existen atajos para sentirse bien, y mantener hábitos saludables es la clave de su longevidad física y mental. Sus pilares son el movimiento diario, dormir bien y tener una alimentación balanceada. En su 59.º cumpleaños, Tan compartió un mensaje de gratitud en su cuenta de Instagram, agradeciendo por un año más de vida y celebrando su ejemplo de vida saludable, lo que generó miles de felicitaciones de sus seguidores. "Feliz cumpleaños, siempre eres nuestra inspiración", comentaron sus seguidores, agradecidos por su ejemplo.