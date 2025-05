Unos padres que llevaron más de 10 veces a su bebé a urgencias reclaman a los médicos por diagnosticar tarde la enfermedad que acabó con la vida del niño.

No hay palabra que describa el dolor de unos padres luego de perder un hijo, especialmente cuando ellos llevaron al pequeño al médico en repetidas ocasiones, señalando a los médicos que algo estaba mal, y que los profesionales no identificaran lo que le pasaba al menor. Esto le pasó a Lauren Parrish y Jake Squire, un matrimonio que está enfrentando el luto por la muerte de su pequeño hijo de un año de vida.

¿Cuál fue el diagnóstico médico de Archie?

Los padres del pequeño Archie Squire, nacido el 22 de noviembre de 2022, están reclamando ante el Tribunal Forense del Noreste de Kent en Reino Unido que se haga una investigación a los centros médicos a los que llevaron al bebé a lo largo de 2023 para determinar si hubo negligencia en el caso de su hijo, quien murió en noviembre de 2023, tan solo unos días después de cumplir su primer año de vida.

El alegato de los padres es que Squire fue revisado por los médicos en más de 10 ocasiones en sus primeros 12 meses de vida. Ellos, muy preocupados, solían llevarlo por urgencias para que fuera revisado porque el bebé tenía síntomas como estreñimiento, dificultad para respirar y "retraso de crecimiento", según detallaron los abogados de la familia a SWNS Media Group. A pesar de los signos de alerta que los padres les daban a los médicos, el niño siempre era dado de alta sin ningún diagnóstico o tratamiento indicado.

¿De qué falleció el pequeño bebé?

Finalmente, un día después de su primer cumpleaños, Lauren Parrish y Jake Squire tuvieron que llevar una vez más al bebé al médico porque estaba presentando estreñimiento y vómito. Esta vez, el niño fue hospitalizado, pero falleció dos días después al sufrir dos paros cardíacos. La autopsia reveló que el pequeño padecía una rara enfermedad cardíaca que no se detectó a tiempo, lo que resultó en su trágica muerte.

De acuerdo con el medio británico The Sun, la investigación reveló deficiencias en la atención médica brindada al menor. Entre ellas se identificaron demoras en aceptar las derivaciones hechas por médicos de cabecera, falta de revisión de cartas clínicas, así como visitas y admisiones previas que no fueron consideradas. El informe, que consta de 89 páginas, también señala que los profesionales de salud no exploraron un diagnóstico más amplio, limitándose a la bronquiolitis.

Actualmente, los padres del niño, Lauren y Jake, aguardan la decisión del Tribunal Forense del Noreste de Kent mientras se encargan del cuidado de Albie, el hermano menor de Archie. Ambos recordaron a su hijo como “un niño feliz que siempre estaba sonriendo”.